Konečná (KSČM): Nezalekli jsme se paragrafu, který nás má kriminalizovat

Výsledky mimořádného sjezdu KSČM v sobě nenesou žádné překvapení. Delegátky a delegáti se nezalekli paragrafu, který účelově kriminalizuje hnutí, jež fungují v celém světě. Hnutí, které jako jediné nabízí systémovou alternativu a hájí zájmy obyčejných lidí.
V tomto okamžiku si chci dopřát osobní čas na rozmyšlenou nad další strategií — nejen z hlediska politického směřování, ale i z hlediska osobní odpovědnosti vůči lidem, kteří mi projevili důvěru. Jsem přesvědčena, že budování silné, sjednocené levice je jednoznačně správná cesta, v níž chci pokračovat.
V průběhu prvních měsíců příštího roku oznámím své další kroky a směřování, které v tomto duchu podniknu. Děkuji všem, kdo mě podporovali v uplynulém období, a přeji všem klidné, nadějné dny.
Ing. Kateřina Konečná
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV