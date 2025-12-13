Konečná (KSČM): Nezalekli jsme se paragrafu, který nás má kriminalizovat

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sjezdu KSČM.

Konečná (KSČM): Nezalekli jsme se paragrafu, který nás má kriminalizovat
Foto: Redakce PL
Kateřina Konečná v pořadu Rozhovory PL

Výsledky mimořádného sjezdu KSČM v sobě nenesou žádné překvapení. Delegátky a delegáti se nezalekli paragrafu, který účelově kriminalizuje hnutí, jež fungují v celém světě. Hnutí, které jako jediné nabízí systémovou alternativu a hájí zájmy obyčejných lidí.

V tomto okamžiku si chci dopřát osobní čas na rozmyšlenou nad další strategií — nejen z hlediska politického směřování, ale i z hlediska osobní odpovědnosti vůči lidem, kteří mi projevili důvěru. Jsem přesvědčena, že budování silné, sjednocené levice je jednoznačně správná cesta, v níž chci pokračovat.

V průběhu prvních měsíců příštího roku oznámím své další kroky a směřování, které v tomto duchu podniknu. Děkuji všem, kdo mě podporovali v uplynulém období, a přeji všem klidné, nadějné dny.

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Konečná , KSČM

