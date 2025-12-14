Prasklo to. Hřib a 7 let „utajovaný“ pomocník. Nacher je v šoku

14.12.2025 12:15 | Monitoring

Sedm let skryté spolupráce vyvolalo otázky o nestrannosti obsahu na sociálních sítích. Správce profilu Města pro lidi na platformě X přiznal, že marketingově spolupracoval s předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem, což část veřejnosti i politiků šokovalo. Kriticky se ozval mj. Patrik Nacher (ANO), jenž upozornil na problém transparentnosti, ačkoli ji právě Piráti dlouhodobě staví do centra své politické identity.

Prasklo to. Hřib a 7 let „utajovaný“ pomocník. Nacher je v šoku
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bývalý primátor Zdeněk Hřib

Účet Města pro lidi na sociální síti X, který se dlouhodobě prezentoval jako platforma zaměřená na témata moderní městské politiky, vzbudil pozornost poté, co jeho správce veřejně přiznal dlouholetou profesní spolupráci s předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem. Ten v Praze v uplynulých letech působil nejen jako primátor, ale v posledním období jako náměstek pro dopravu. Dosud byl přitom tento účet sledujícími vnímán jako politicky nestranný a nezávislý. 

Správce účtu, který vystupuje pod jménem Tomáš, oznámil ukončení sedmileté spolupráce v obsáhlém příspěvku na síti X, kde popsal nejen profesní, ale i osobní pohled na spolupráci s předsedou Pirátů. „Sedm let mé práce pro Zdeňka Hřiba končí. Bylo mi ctí pomáhat mu propagovat moderní městotvorbu a udržitelnou dopravu. Způsoby nahlížení na svět, ve které bytostně věřím.

Zdeňka jsem přitom zblízka poznal trochu jinak, než jako urputného politického bojovníka, jak ho znáte z politického kolbiště. Poznal jsem ho jako člověka, který má důvěru v práci svého týmu a odborníků. Za to si ho velmi vážím. Zároveň mě samozřejmě bavilo kampaňovat pro politika, který umí vyhrávat, protože to je nezbytnou podstatou politiky, která chce věci měnit. A Zdeněk dokázal uspět dvakrát za sebou v komunálních volbách i ve volbách sněmovních. Kolik jiných politiků to může říct…

Když se ohlédnu zpátky, tolik let v každodenní blízkosti politiky bylo občas fakt na hlavu a vyčerpávající, protože to není moc vlídné prostředí. Ale bojovat za smysluplné ideály samozřejmě stálo za to. Tenhle můj glosář proto nekončí, dál tu budu psát své osobní pohledy na to, jak vidím svět, a rád o tom budu vést diskuse,“ uvedl správce profilu Města pro lidi.

Ke svému vyjádření zároveň připojil i společnou fotografii se Zdeňkem Hřibem, jako další potvrzení těsné vazby mezi obsahem účtu a konkrétním politickým představitelem.

Za veřejné peníze politický marketing pro politika?

Jeho přiznání vyvolalo pod příspěvkem vlnu kritických reakcí. Část diskutujících kritizuje, že „Tomáš“ se dlouhá léta prezentoval jako soukromá osoba, a přitom podle nich dlouhodobě obhajoval kontroverzní dopravní kroky financované z veřejných prostředků. Na výtky reagoval v následné diskusi pod příspěvkem, kde opakovaně tvrdí, že jeho role spočívala výhradně v oblasti komunikace.

Mezi kritiky, kteří na zveřejněné přiznání reagovali, se zařadil také Ondřej Fér. Upozornil především na problém komunikace hrazené z veřejných prostředků, která podle něj nebyla transparentně přiznána. „Když se za erární peníze dělá komunikace pro politika a celou dobu to není přiznané, je to velký problém. Zejména pokud tím politikem je představitel strany, která volá po transparentnosti,“ poukázal na jistý paradox situace.

A kritiku rozšířil směrem k tématu fungování podobných komunikačních platforem a klade otázku, zda jde o širší problém. „Kolik takových parazitních komunikačních kanálů ještě Piráti mají jen v Praze?“ píše Ondřej Fér.

Nad přiznáním takové dlouholeté spolupráce žasne i poslanec, místopředseda PS Patrik Nacher (ANO). Ve své reakci, adresované přímo Tomášovi, vyjádřil podivení, že účet po léta vystupoval jako objektivní a nestranný, aniž by byla tato vazba transparentně uvedena. „Takže vy jste pracoval sedm let pro Z. Hřiba (byl jste za to placen?), ale tady jste vystupoval jako objektivní glosátor. To vám přijde v pořádku? Proč jste si to v rámci transparentnosti nenapsal do profilu?“ pozastavil se.

Někteří majitelé vlivných anonymních účtů pracují mimo jiné jako marketéři pro politické strany a jejich kandidáty.

Velmi populární účet Jie (@jietienming) se 75 tisíci sledujícími sbírá pravidelně tisíce lajků u příspěvků, které zesměšňují a kritizují Andreje Babiše a jeho spolupracovníky. Profil ovládá marketér Šimon Ehrlich, který opakovaně pracoval na kampaních pro politiky ODS. S nástupem Fialova kabinetu se přesunul do marketingového oddělení Úřadu vlády, aby v Evropských volbách skončil ve službách dvojky na z kandidátní listiny Spolu Veroniky Vrecionové.

Podle kritiků navíc nejde o první případ, kdy se vlivný účet na sociálních sítích dlouhodobě prezentuje jako nezávislý či osobní projekt, ale až zpětně vyjde najevo jeho propojení s politickým marketingem. Jako příklad bývá zmiňován populární účet Jie (@jietienming), který má přes 77 tisíc sledujících, dlouhodobě vystupoval anonymně, přičemž pravidelně komentoval a kritizoval zejména politiku a osobu Andreje Babiše a jeho spolupracovníky.

V lednu 2024 například server Aktuálně.cz upozornil, že marketér Šimon Ehrlich, kterému je účet Jie Ťien-ming přisuzován, dostává odměnu kolem 1200 eur měsíčně, tedy přibližně 30 tisíc korun měsíčně, za výkon marketingových služeb v rámci spolupráce s europoslankyní a s kampaní koalice Spolu.

Článek obsahuje štítky

komunikace , piráti , transparentnost , Nacher , propagace , x , politický marketing , Hřib , Města pro lidi

autor: Natálie Brožovská

