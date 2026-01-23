Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře

24.01.2026 12:17
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útoku na poslancovu kancelář.

Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš v podcastu KO (Datarun)

Docela dlouho jsem přemýšlel, jestli to sem vůbec dávat. Došel jsem ale k tomu, že mlčení nikdy nic neřeší. A zastrašit se taky nenechám.

Večer nějaký člověk zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře v Kutné Hoře a nechal tam i vzkaz. Naštěstí tam v pátek večer nikdo nebyl a celou věc už policie řeší.

Chci ale říct jedno – můžeme spolu nesouhlasit, můžete chtít po politicích něco úplně jiného než to, co s Piráty zastávám, a můžeme mít na spoustu věcí úplně jiný názor. To je v pořádku. Násilí ale názor není. Nikdy. A směrem k nikomu. Politický nesouhlas, frustrace ani hněv nejsou v demokratické společnosti důvod pro útoky, výhrůžky ani ničení cizího majetku.

V Evropě bohužel máme zkušenost s tím, kam až to může zajít – stačí si vzpomenout na vraždu britské poslankyně Jo Cox nebo primátora polského Gdaňsku Pawla Adamowicze. I kvůli nim a jejich blízkým nemlčím. I kvůli nim je důležité říct, že podobné útoky nemají v naší společnosti místo. Politická debata má zůstávat v mezích zákona a slušnosti.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
