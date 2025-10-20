Bartoš (Piráti): Rozpočet se stal rukojmím neschopnosti Zbyňka Stanjury

Rozpočet na rok 2026 se stal rukojmím kampaně a neschopnosti Zbyňka Stanjury. Tvářit se, že za to může "volební rok", je jen alibi. Stačí, aby vláda plnila zákon. Ten jí totiž nijak nebrání v předložení návrhu státního rozpočtu nově zvolené Poslanecké sněmovně.
Rozpočet má i mnoho chyb. Nadhodnocené příjmy, problematicky konstruované obranné výdaje a nezákonné odtržení rozpočtu SFDI s desítkami miliard nekrytých výdajů. To vše by se mělo ve sněmovně prodiskutovat.
autor: PV