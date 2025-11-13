Bartoš (Piráti): Strany vznikající vládní koalice nás neváhají táhnout kamsi na Východ

14.11.2025 7:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výborům ve sněmovně.

Bartoš (Piráti): Strany vznikající vládní koalice nás neváhají táhnout kamsi na Východ
Foto: Repro X @PiratIvanBartos
Popisek: Ivan Bartoš s daňovým přiznáním

Kyberbezpečnost, drony, modernizace armády – to jsou věci, které rozhodují o naší bezpečnosti a tím i o naší budoucnosti.

Dnes jsme zahájili první jednání výboru pro obranu ve Sněmovně. A už teď můžu říct, že v něm budou jasné postoje Pirátů víc než potřeba. Strany vznikající vládní koalice nás totiž neváhají táhnout kamsi na Východ (jak se děje Maďarům nebo Slovákům) a do výborů, kde se má o bezpečnosti odborně jednat, si nanominují kdejaké herce, kteří jsou napojeni na ruskou kliku a jedou svorně její dezinformační linku a propagandu. A bohužel si toho pána hlasy ANO, Klausových Motoritů a SPD zvolili za místopředsedu výboru.

Za nás se snažíme do všech výborů nominovat lidi, kteří mají v dané oblasti zkušenosti a expertizu.

Jako vicepremiér jsem se věnoval kybernetické bezpečnosti spolu s NÚKIB  – řešili jsme hitech vybavení pro Ukrajinu i na poli Evropské unie, modernizaci ICT infrastruktury, projekty v oblasti dronů, kvantové bezpečnosti nebo datových center. Obrana už totiž dávno není jen o zbraních, ale o systému, který musí být chytrý, odolný a připravený na hrozby 21. století.

Tak jdeme na to.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Postdemokracie Západu: Když média lžou a ideologie zabíjí
Oganesjan má problém. Došlápla si na něj velká banka
Kubisková (Výzva): Smutné a nedůstojné loučení vlády Petra Fialy
Bohdan Babinec: Mohou majitelé soukromých zdravotnických zařízení porušovat zákony zdravotnictví?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bartoš , piráti

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potáhne republiku Andrej Babiš na Východ?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Co vy na to?

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zelenskyj-celi-skandalu-obraz-demokraticke-ukrajiny-se-rozpa/r~7e46311eb97c11f080bfac1f6b220ee8/ Neměli byste to řešit? Nebo je podle vás na místě to přehlížet a dál podporovat Ukrajinu, i když nedojde k nápravě? Neměl by také Zelensky skončit? To přeci není prvn...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Hladina cukru v krvi stoupá nejen po jídleHladina cukru v krvi stoupá nejen po jídle Všechny muže přitahují ženy okolo dvacítkyVšechny muže přitahují ženy okolo dvacítky

Diskuse obsahuje 13 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Nebudeme měnit programové prohlášení

8:02 Okamura (SPD): Nebudeme měnit programové prohlášení

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Andreje Babiše Petra Pavla.