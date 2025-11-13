Bartoš (Piráti): Strany vznikající vládní koalice nás neváhají táhnout kamsi na Východ

Kyberbezpečnost, drony, modernizace armády – to jsou věci, které rozhodují o naší bezpečnosti a tím i o naší budoucnosti.
Dnes jsme zahájili první jednání výboru pro obranu ve Sněmovně. A už teď můžu říct, že v něm budou jasné postoje Pirátů víc než potřeba. Strany vznikající vládní koalice nás totiž neváhají táhnout kamsi na Východ (jak se děje Maďarům nebo Slovákům) a do výborů, kde se má o bezpečnosti odborně jednat, si nanominují kdejaké herce, kteří jsou napojeni na ruskou kliku a jedou svorně její dezinformační linku a propagandu. A bohužel si toho pána hlasy ANO, Klausových Motoritů a SPD zvolili za místopředsedu výboru.
Za nás se snažíme do všech výborů nominovat lidi, kteří mají v dané oblasti zkušenosti a expertizu.
Jako vicepremiér jsem se věnoval kybernetické bezpečnosti spolu s NÚKIB – řešili jsme hitech vybavení pro Ukrajinu i na poli Evropské unie, modernizaci ICT infrastruktury, projekty v oblasti dronů, kvantové bezpečnosti nebo datových center. Obrana už totiž dávno není jen o zbraních, ale o systému, který musí být chytrý, odolný a připravený na hrozby 21. století.
Tak jdeme na to.
