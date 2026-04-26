Bartoš (Piráti): Země Budelíp - země trvalý lži a manipulace

Tohle je ostuda, hazard s naší bezpečností a levárna k našim partnerům v NATO i v Evropě, který společnou obranu a bezpečnost myslí vážně. Na dotace agromamutům peníze jsou. Vostuda ovšem je, že do pátku všichni členové sekty Svědci Babišovi svorně všude tvrdili, jak novináři a Piráti lžou, že to bude přes 2 %. Sakra, že jim to ty lidi žerou, protože to je stejný v 90 % případů toho, co reálně dělají. Od bydlení, přes pracovní trh, či vzdělání. Země Budelíp - země trvalý lži a manipulace.
