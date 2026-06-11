Ministr Šebestyán: Hospodářský i osobní zájem je vyloučen

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
dovolte, abych ve svém vystoupení shrnul problematiku k takzvanému střetu zájmů z pohledu Ministerstva zemědělství, tedy za oblast zemědělských podpor.
Před dvěma týdny se v médiích objevil dopis DG REGIO, podle jejichž výkladu se doporučuje postup k vykazování výdajů společnostem z koncernu Agrofert a který zmiňuje i zemědělské dotační fondy. Podle těchto názorů by české orgány neměly Evropské komisi vykazovat od 9. prosince 2025 žádné výdaje související s dotacemi společnostem z koncernu Agrofert.
Tento dopis je vykládán tak, že rozhodnutím Evropské komise došlo k pozastavení plateb. Takový výklad je však nesprávný. Zmíněný dopis DG REGIO je pracovní komunikací mezi tímto ředitelstvím Evropské komise a dotčenými subjekty v členském státě – a zde zdůrazňuji že je právně nezávazný. (Předsedající: Prosím o klid v jednacím sále.) Pozastavit platby je oprávněna pouze Evropská komise, a to oficiálním právním aktem, takzvaným prováděcím rozhodnutím, které je následně ze strany členského státu možné podrobit soudnímu přezkumu před Soudním dvorem.
Také v průběhu auditního šetření týkajícího se střetu zájmů v letech 2019 až 2022 probíhala mezi DG AGRI a DG REGIO a dotčenými orgány členského státu neformální komunikace. Zde je třeba zdůraznit, že předmětem tohoto historického auditního šetření nikdy nebyly nárokové dotace, tedy přímé platby. Tyto platby byly a jsou po celou dobu ze strany Evropské komise propláceny.
Ing. Martin Šebestyán, MBA
Chci uvést, že nad rámec komunikace s DG REGIO, které byla věnována takřka veškerá pozornost, probíhala od 11. března 2026 – a nadále probíhá – ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu komunikace s DG AGRI týkající se problematiky střetu zájmů.
Rád bych zrekapituloval veškeré kroky a milníky, které byly v souvislosti s problematikou střetu zájmů v rezortu zemědělství učiněny, jelikož jejich pochopení je klíčové pro porozumění této problematiky jakožto celku.
Dne 9. prosince 2025 byl Andrej Babiš prezidentem republiky opětovně jmenován předsedou vlády. V návaznosti na tuto skutečnost pozastavil Státní zemědělský intervenční fond proplácení dotací všem společnostem z Agrofertu. Dne 22. prosince vznikl svěřenecký fond RSVP Trust. Jde o soukromý svěřenecký fond, do něhož dne 20. února 2026 Andrej Babiš vložil akcie společnosti Agrofert. Cílem tohoto postupu bylo zajistit, že společnosti budou způsobilé k účasti v zadávacích řízeních na veřejné zakázky a poskytování dotací z hlediska vnitrostátní i unijní právní úpravy, a to v důsledku změny subjektu vykonávající rozhodující vliv na společnost, včetně jejich mateřské společnosti Agrofert.
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SZIF si následně nechal zpracovat nezávislá právní stanoviska, jejichž předmětem bylo posouzení, zda správní řešení prostřednictvím vložení akcií společnosti do svěřeneckého fondu lze považovat za souladné s vnitrostátní a unijní právní úpravou střetu zájmů.
Ze zpracovaných nezávislých právních stanovisek vyplývá, že nebyly identifikovány žádné okolnosti a skutečnosti, na jejichž základě by bylo možné usuzovat, že Andrej Babiš může fakticky přímo či nepřímo ovlivňovat zakladatele svěřeneckého fondu, a tedy vykonávat rozhodující vliv ve společnosti Agrofert. Stejný závěr je možné učinit rovněž ve vztahu k osobě svěřeneckého správce. Z principu svěřeneckého fondu a ze stanovisek k jeho statutu vyplývá, že za trvání režimu nezávislé správy Andrej Babiš nemá, respektive nebude mít, z případných poskytnutých dotací skutečný prospěch ani se mu majetek po skončení režimu nezávislého správce nebude vracet.
Tento prospěch přitom nelze dovozovat ani ve vztahu k předpokládaným obmyšleným, to je dětem, neboť v režimu nezávislé správy svěřenecký fond nemá žádné obmyšlené. Hospodářský i osobní zájem je tedy v případě RSVP Trust oproti předchozímu řešení vyloučen. Zásadní také je, že po dobu trvání nezávislé správy nejsou vypláceny žádné benefity. V režimu této nezávislé správy tedy nelze dospět k závěru existence střetu zájmů ve smyslu § 40 zákona o střetu zájmů. Režim nezávislé správy je pak možné považovat za adekvátní řešení rovněž z hlediska čl. 61 nařízení 2024/2509. Struktura svěřeneckého fondu je optikou pokynů Evropské komise předcházení střetu zájmů a jeho řešení podle finančního nařízení 2021C/121/01, které střet v rámci rodinných vazeb vysvětlují, vhodným opatřením pro zabránění střetu zájmů.
K jednotlivým datům. Dne 11. března 2026 obdržel SZIF písemnou žádost DG AGRI, kde byl požádán o potvrzení, že s účinností od 9. 12. 2025 byly platby skutečně pozastaveny a že existují kontrolní mechanismy pro oblast střetu zájmů. Na tuto žádost reagoval fond odpovědí ze dne 13. dubna 2026. Závěry vyplývající z obdržených právních stanovisek byly komunikovány SZIFem ve vztahu k veřejnosti dne 22. 4. s tím, že počínaje dnem 20. února 2026 jsou společnosti způsobilé k čerpání dotací poskytovaných SZIF. V návaznosti na informaci, že platby společnostem budou uvolněny, obdržel SZIF dne 28. dubna 2026 dotaz od DG AGRI, kde jsme byli požádáni o informace ohledně této skutečnosti. Dne 4. května 2026 SZIF odpověděl a informoval DG AGRI, že administrace žádostí společnosti bude v nejbližších dnech pokračovat, což se následně stalo dne 9. 5. 2026. Dne 5. května 2026 byl SZIF ze strany DG AGRI požádán, aby byly ve vztahu ke společnostem skupiny nastaveny následující postupy pro prohlášení Evropského zemědělského a záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Tento postup byl ze strany SZIF DG AGRI potvrzen dne 12. května 2026 a 20. května 2026.
Vzhledem k odlišným požadavkům ve vztahu k vykazování plateb společnostem ze strany DG AGRI a DG Regio, viz mé informace v úvodu, se SZIF dne 28. května 2026 obrátil na DG AGRI s žádostí o potvrzení, že postup domluvený s DG AGRI je platný a má přednost před dopisem DG Regio, který se SZIF vůbec netýká. Dne 4. června 2026 obdržel SZIF reakci DG AGRI, kde bylo sděleno, že tento postup pro vykazování výdajů má přednost před přístupem DG Regio. Dne 5. června 2026 potvrdila Evropská komise správnost postupu SZIF a zároveň upozornila, že doby prošetření souladu řešení RSVP Trust s evropským právem nebude dotace proplácet. Jde o takzvané neformální pozastavení.
Jak jsem ve svém vystoupení prokázal, SZIF jako akreditovaná platební agentura podnikl veškeré potřebné kroky, což dokládá i zmíněná časová řada těchto aktivit. Z pohledu národního a evropského práva tak jsou nastaveny mantinely předběžné opatrnosti k proplácení zemědělských podpor a celý rezort tak postupuje řádně a transparentně.
Děkuji za pozornost.
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