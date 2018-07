Bartošek (KDU-ČSL): Babiš Sokolům nic nedal

„Vy na mě pískáte, a přitom jsem vám JÁ dal ne pět, ale rovnou 40 miliónů korun,“ tak by se dal volně parafrázovat postoj premiéra „před důvěrou“ potom, co nesklidil ovace na Sokolském sletu.

Jako by občan byl zbožím v regálu samoobsluhy a měl na krku cenovku. Možná by měl být občan-volič, podle logiky Andreje Babiše, ještě „v akci“. Babiš osobně Sokolům NIC nedal. Pan A. B. je jen nejvyšším správcem národní pokladny, do které se skládají všichni. Není jejím vlastníkem. Ještě ne, doufám!

Sokolská obec má nějakých 150 000 členů. Byla založena před sto padesáti šesti lety v únoru roku 1862. Náplň činnosti asi připomínat nemusím, ani její působení v době Národního obrození i vzniku samostatného Československa. Co však třeba zdůraznit je fakt, že Obec rozpustil poprvé v roce 1941 za odbojovou činnost jejích členů říšský protektor Reinhard Heydrich. Podruhé Ústřední výbor Komunistické strany Československa roku 1956. Satisfakce se dočkala až osmdesátém devátém.

Uvažování koňského handlíře je přímočaré, jednoduché. Všechny je přeci možné koupit. A pak? Pak budete loajální a u voleb si samozřejmě vzpomenete, komu to máte hodit. Potěšení a hrdost na mé straně, že tomu tak v případě Sokolů není.

P. S.: Je jen otázkou času, kdy na Obec sokolskou někdo „zaklekne“?

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

