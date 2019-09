Bartošek (KDU-ČSL): Naopak se rozbují pašování tabáku, černé palírny a ostatní

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jsem přesvědčen, že každý daňový zákon by měl mít zpracovanou takzvanou RIA, to znamená, dopad do podnikatelského prostředí. Je to z toho důvodu, že všechny kompetentní orgány, které se mají k čemu vyjádřit, tak je důležité znát jejich stanovisko. Tento tisk to nemá. A můžeme se ptát, proč se tak stalo? Vláda měla dost času, věděla, čeho chce dosáhnout, a mohla se zeptat i například České národní banky ohledně zdanění rezerv pojišťoven. Jsem přesvědčen, že vláda to neudělala z toho důvodu, že stanovisko nechce znát, protože k mnoha věcem by bylo negativní stanovisko.

Paní ministryně zde říká, že Česká republika patří k zemím, kde nelegální alkohol, tabák a další věci jsou velmi nízké. Já jsem za to rád a souhlasím s vámi, ale jsem přesvědčen, že se to tak děje právě na základě toho, že daňové nastavení vždycky bylo podrobeno zkoumání, do jaké míry to ten průmysl unese a do jaké míry už to povede k tomu, že se naopak rozbují ať už pašování tabáku, černé palírny a ostatní. Můžeme se domnívat a vy můžete říkat: Jsme na tom nejlíp, je to dobře, ke změně nedojde. Byl bych samozřejmě rád, ale dokud to není podloženo nějakým oficiálním stanoviskem, tak se bavíme pouze o domněnkách a nikoliv o realitě. A skutečně se může stát, že situace v této oblasti, to znamená pašování tabáku, černé palírny a rozvoj nelegálního hazardu může skutečně nastat.

Vláda se zde holedbá tím, že přece tím, že zdražujeme alkohol, tak je to to nejlepší, co můžeme udělat pro prevenci a léčbu. Říkal jsem to při prvním čtení a říkám to i teď. Není tomu tak a je to pouze alibistické tvrzení, protože bez toho, že byste zdražení jako jeden z nástrojů zhoršení nebo snížení dostupnosti alkoholu použili například i mediální kampaně, určitou restrikci prodeje tvrdého alkoholu na benzínkách, omezení prodeje tvrdého alkoholu v obchodech tak, jak je to jinde ve světě, tak samozřejmě to jsou nástroje, které jsou ze světa známé, používají se a fungují.

Bohužel zde není ministr zdravotnictví, aby mi na to mohl odpovědět a mohli jsme si o tom popovídat. Ale já říkám, že samotné zdražení nic takového, co očekáváte ve smyslu, že se promění chování konzumentů, tak to nenastane.

To stejné se týká i hazardu. Když jsme přijímali tento hazardní zákon, který je v praxi, tak byl diskutován a k tomu byla skutečně zpracována analýza RIA. A já si kladu otázku, proč v tomto případě také není zpracována. Zda míra zatížení daní odpovídá, zda nepovede k rozvoji černého hazardu. Ani zde nemáme odpověď od vlády. Můžeme se pouze domnívat anebo předpokládat. A jenom pod čarou dodávám, že stále ještě není uveden do provozu registr hráčů, adiktologické brzdy a všechny tyto nástroje, které měly patologické hráče od hazardu vzdálit a znemožnit jim hraní.

Z toho důvodu já navrhuji, aby jedno procento - a v podrobné rozpravě načtu ty pozměňovací návrhy - bylo alokováno na prevenci a léčbu. Jsem bohužel přesvědčen, že část lidí nedokáže hazardní vášeň zvládnout a propukne u nich závislost. A já jsem přesvědčen, že vláda z těchto peněz, z těch hazardních peněz, by měla jasně jedno procento vyčlenit na prevenci a léčbu, aby dokázala pomoct těmto lidem a organizace zabývající se prevencí a léčbou měly jistotu financování v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

Pak je tady otázka zdanění pojišťoven. To, co zde řekli i moji předřečníci, velké pokušení každé vlády. Tato vláda podlehla dvojímu pokušení a jedno z nich je, že spoustu peněz mají na svých účtech kraje, takže v konečném důsledku nedofinancovala dostatečně sociální služby, které v současné době budou nuceny ze svých prostředků dofinancovat sociální služby.

A druhá věc. Pokušení ve vztahu k pojišťovnám. Jsem přesvědčen, že tento krok je špatný a budu navrhovat, aby pojišťovny zdaněny nebyly. Věc jednoduchá. Ptali jste se na stanovisko České národní banky, co si o tom myslí? V rámci podvýboru to bylo diskutováno a bylo řečeno, že tento krok je vnímám jako velmi rizikový. A můžeme se bavit, jestli důsledkem tohoto kroku bude zdražení pojistek, jednorázový benefit do rozpočtu a následný propad pro všechny další vlády, a tak dále.

Vzhledem k tomu, že tento návrh, tento daňový balíček vláda skutečně připravila šlendriánsky a nedala k tomu odborné zázemí a stanoviska, tak se pohybujeme v oblasti domněnek a předpokladů, nikoliv reálných výpočtů. Oceňuji stanovisko rozpočtového výboru, který přijal to, že se domácí kotelny vyjímají a že se jim nebude rušit výjimka na zemní plyn, protože by skutečně došlo k tomu, že se lidem zdraží v domácnostech teplo a to je špatně.

V současnosti víme, jak obtížné je pro mladé rodiny získat bydlení a ufinancovat ho. A tato vláda místo toho, aby mladým rodinám a všem, kteří chtějí bydlet pomohla, tak zdražuje zápis do katastru - tam budu také dávat pozměňovací návrh - chce zdražit teplo a situaci mladým rodinám směrem k bydlení skutečně neusnadňuje.

Tolik alespoň obecné stanovisko v rámci této rozpravy. V podrobné rozpravě načtu několik svých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

