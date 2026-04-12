12.04.2026 22:01 | Monitoring
autor: PV

Scheinherr (Praha sobě): Jednal jsem v Curychu se špičkami z oboru
Foto: Hans Štembera
Popisek: Náměstek primátora Adam Scheinherr

Dva dny jsem byl na jednání ve Švýcarsku, abych načerpal více inspirace a zkušeností pro pražskou dopravu, tramvajový provoz, rekonstrukci ulic, ale i mostů.

Co mne zaujalo, byla třeba nová promenáda na místě bývalé železniční dráhy. Stezka slouží nejen jako propojka pro pěší a cyklisty, ale i neuvěřitelně ožila sportem, místem pro relax nebo občerstvení. To mi připomnělo naši Vršovickou drážní promenádu, která pod vedením ODS, STAN a Pirátů stojí.

Curych je morfologicky i klimaticky velmi podobný pražským podmínkám a pro mne velkým vzorem! Setkal jsem se tam s těmi nejlepšími z univerzit, ale i přímo inženýry z provozu.

Mockrát děkuju za pozvání a zase někdy!

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

  • PRAHA SOBĚ
  • krajský zastupitel
budoucnost , doprava , město , Švýcarsko , architektura , Praha sobě , Scheinherr

