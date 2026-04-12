Volební místnosti se uzavřely, účast byla v Maďarsku rekordní

12.04.2026 20:40 | Zprávy
autor: Alena Kratochvílová

Parlamentní volby v Maďarsku jsou u konce a Péter Magyar je „opatrně optimistický“. Opoziční strana Tisza podle průzkumů mohla po 16 letech ukončit vládu Viktora Orbána a jeho Fideszu. K urnám přišlo do půl sedmé večer 77,8 procenta voličů.

Parlamentní volby v Maďarsku jsou u konce. Maďarští voliči zvolí celkem 199 poslanců. K získání většiny v maďarském parlamentu je potřeba 100 mandátů, ke změně ústavy 133. Jde o desáté parlamentní volby od roku 1990.

Volby v roce 2022 vyhrála strana Fidesz spolu se stranou KDNP a premiérem se stal Viktor Orbán, který funkci předsedy vlády zastává už od roku 2010.

Hlavním soupeřem Fideszu Viktora Orbána je středopravá strana Tisza vedená Péterem Magyarem, bývalým členem Fideszu. Podle posledních předvolebních průzkumů vede Tisza před Fideszem a dle všeho by mohla získat i ústavní většinu. Po 16 letech je tak možné, že bude Viktor Orbán ve funkci premiéra vystřídán.

Podporu Viktoru Orbánovi vyjádřil i český premiér Andrej Babiš a vyzdvihl Orbánův boj ze suverenitu členských států Evropské unie.

„V neděli podpoříme Viktora Orbána. Vždy bojoval za silnější Evropu, která je vybudována na míru, suverénních národech, suverénních členských státech a konkurenceschopnosti. Vždy chránil maďarské občany a maďarské národní zájmy. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy jindy,“ uvedl český premiér na X.

Orbána podpořil také slovenský premiér Robert Fico, předseda nizozemské Strany pro svobodu, Geert Wilders a také viceprezident Spojených států amerických J.D. Vance.

K nedělní půl sedmé večer se volební účast v maďarsku vyšplhala k 77,8 procentům, jak uvádí maďarské volební orgány. Volební účast je už tak vyšší než v minulých volbách. V roce 2022 přišlo k volbám jen něco málo pod 70 procent Maďarů.

Výsledky voleb budou patrně známé v noci na pondělí či během dalších dnů, konečné složení parlamentu do konce týdne. Nový parlament se musí sejít do 30 dnů od voleb.

Viktor Orbán v den voleb na X uvedl, že Hungary ukázalo alternativní cestu založenou na zastavení nelegální migrace, ochraně rodin a tradičního způsobu života a upřednostnění míru před válkou. Zdůraznil také, že Maďarsko si chce samo rozhodovat o své budoucnosti a nenechá si vzít svou suverenitu.

Péter Magyar zas uvedl, že na základě dostupných informací opatrně optimistický ohledně výsledku voleb.

„Na základě informací, které máme, jsme optimističtí, opatrně optimističtí,“ cituje Magyara server The Guardian.

Zdroje:

https://t.co/mJ846DdCXm

https://twitter.com/AndrejBabis/status/2042845103002407176?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PM_ViktorOrban/status/2043251696239870414?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PM_ViktorOrban?ref_src=twsrc%5Etfw

https://vtr.valasztas.hu/ogy2026/reszveteli-adatok?tab=napkozbeni-adatok&filter=orszagos

https://www.theguardian.com/world/live/2026/apr/12/hungary-election-latest-results-viktor-orban-peter-magyar-fidesz-tisza-russia-europe-live-news-updates

