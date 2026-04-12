Macinkovo ministerstvo se distancovalo od Pavlových řečí. A začalo peklo

Ministerstvo zahraničních věcí vyjádřilo lítost nad výroky prezidenta Petra Pavla na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa a zdůraznilo, že nejde o oficiální pozici české vlády. Vláda podle ministerstva považuje za významné silné a jednotné NATO a pevné partnerství mezi Evropou a Spojenými státy.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Ministerstvo zahraniční dále ve vyjádření uvedlo, že vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy jsou v současnosti „mimořádně silné“ a stále dochází k prohlubování vztahů. „To dokládá šíře a intenzita spolupráce v klíčových oblastech, včetně obrany a bezpečnosti, energetiky, ekonomiky a nových technologií, jakož i intenzivní dialog na vysoké politické úrovni,“ uvedlo ministerstvo.
V souvislosti s medializovanými výroky prezidenta České republiky Petra Pavla, pronesenými tento týden na půdě Univerzity Karlovy na adresu prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa si Ministerstvo zahraničních věcí České republiky dovoluje vyjádřit politování nad… pic.twitter.com/k6PLHOSOXE— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) April 12, 2026
Prezident Petr Pavel během týdne pronesl několik kritických výroků mířených na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ve vysílání podcastu Ptám se já pro server Seznám Zprávy řekl, že Trump pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech udělal více než co se podařilo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovy za mnoho let.
Prezident rovněž upozornil, že Spojené státy americké od začátku neinformovaly své spojence o operaci v Íránu a oficiálně nikdo NATO o pomoc nepožádal. „NATO není aliance, která bude automaticky pomáhat při válkách vedených mimo území aliance,“ řekl prezident Pavel.
V minulosti o Trumpovi pronesl, že je „odpudivá lidská bytost“ a před americkými prezidentskými volbami vyjádřil své přání, aby voliči ve Spojených státech neopakovali chybu z roku 2016, kdy si Trumpa zvolili za prezidenta poprvé.
Vyjádření ministerstva zahraničních věcí kritizovala opozice.
V reakci na vyjádření ministerstva zahraniční strana TOP 09, že vláda Andreje Babiše ve skutečnosti nepřikládala NATO tak zásadní význam, jak nyní tvrdí. Připomněla, že na obranu vydává jen 1,7 % HDP a že politici ANO a SPD označovali americké stíhačky F-35 za předražené a zbytečné a pomlouvali i muniční iniciativu.
Vláda Andreje Babiše přikládá tak „zásadní význam síle, jednotě a věrohodnosti NATO”, že vydává na obranu zoufalých 1,7 % HDP, americké F-35 označovali politici ANO a SPD jako „předražené a zbytečné” a očerňovali českou muniční iniciativu.— TOP 09 (@TOP09cz) April 12, 2026
„Degradujete Ministerstvo zahraničních věcí způsobem, jaký nemá od roku 1989 obdoby. Žádná instituce nemůže být hlásnou troubou vyšinutých názorů Petra Macinky. Oni autičkáři jednou odejdou, škoda napáchána zůstane. Proberte se včas,“ uvedl místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.
Degradujete Ministerstvo zahraničních věcí způsobem, jaký nemá od roku 1989 obdoby. Žádná instituce nemůže být hlásnou troubou vyšinutých názorů Petra Macinky. Oni autičkáři jednou odejdou, škoda napáchána zůstane. Proberte se včas.— Marek Ženíšek (@zenisek_m) April 12, 2026
„Pokud vláda, cituji: “přikládá zásadní význam síle, jednotě a věrohodnosti NATO,” tak to se projevuje dodržováním závazků a ochotou investovat do vlastní obranyschopnosti, ne slohovým cvičením,“ uvedl předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Pokud vláda, cituji: “přikládá zásadní význam síle, jednotě a věrohodnosti NATO,” tak to se projevuje dodržováním závazků a ochotou investovat do vlastní obranyschopnosti, ne slohovým cvičením. https://t.co/8fVbwXFpDr— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) April 12, 2026
Poslanec za hnutí STAN Matěj Hlavatý známý jako „Matěj z Tetína“ zas poprosil ministra zahraničních věcí Petra Macinku, aby „neznásilňoval“ oficiální kanály České republiky pro své osobní „výlevy“.
Já bych prosil, aby si svoje výlevy psal Macinka skrze svoje profily a neznásilňoval oficiální kanály ČR. Díky.— Matěj z Tetína (@matej_hlavaty) April 12, 2026
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) dodal slovo o „erozi komunikace ministerstva zahraniční“.
„Politováníhodné,“ dodal europoslanec.
Eroze komunikace ministerstva zahraniční v přímém přenosu. Politováníhodné.— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) April 12, 2026
Také europoslankyně Danuše Nerudová se k vyjádření ministerstva vyjádřila kriticky. „Primitivní arogance ministra zahraničí s nulou v CV a hranatou nulou vedle, zjevně dosáhla svého vrcholu. Tyto osoby zmítány svými emocemi a egem by neměly mít oprávnění ani řídit auto, aby neohrožovali bezpečnost silničního provozu,“ uvedla europoslankyně za hnutí STAN.
Primitivní arogance ministra zahraničí s nulou v CV a hranatou nulou vedle, zjevně dosáhla svého vrcholu. Tyto osoby zmítány svými emocemi a egem by neměly mít oprávnění ani řídit auto, aby neohrožovali bezpečnost silničního provozu.— Danuše Nerudová (@danusenerudova) April 12, 2026
Strana ODS neplýtvala slovy a k debatě přispěla pouze internetovým memem.
Ekonom a bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy a bývalý ministr financí ve vládě Václava Klause vyjádřil svou lítost všem poctivým diplomatům, kteří jsou nyní dle jeho slov nuceni podílet se na kampani „mstivého člověka“.
Je mi líto všech poctivých diplomatů, kteří slouží demokratickému českému státu, a teď jsou nuceni podílet se na kampani mstivého člověka, nezralého pro funkci, do které ho okolnosti dostaly. Držím všem palce, aby si dokázali udržet osobní integritu i v této nedůstojné situaci.
V stanovisku ministerstva zahraničních věcí dodal slovo i prezidentův „přítel po boku“ a neoficiální poradce Petr Kolář, který rovněž zkritizoval ministra Macinu. Ten podle něj využívá českou diplomacii k osobním sporům místo obhajoby zájmů České republiky.
„Ministr zahraničí ČR by měl přestat zneužívat českou zahraniční službu a MZV pro své osobní zájmy a vendety. Jeho úkolem je hájit zájmy ČR, nikoli těch, kdo je poškozují, ať už se jedná o pana Turka nebo prezidenta USA. Jedním ze základních zájmů ČR je silné NATO, nikoli oslabené nezodpovědnými útoky na jeho samotnou podstatu a jeho členy,“ uvedl Kolář.
Zároveň poskytl několik doporučení, co by měl ministr zahraničních věcí České republiky dělat. Měl by odsoudit „urážlivé“ a „agresivní“ výroky na adresu spojenců Spojených států a odmítnout jejich ponižování. Měl by bránit NATO a princip kolektivní obrany.
„Hrobové ticho z jeho strany, když je zpochybňována oběť nejvyšší našich a jiných spojeneckých vojáků padlých v Afghánistánu, je trestuhodným selháním představitele naší diplomacie,“ dodal Kolář s tím, že „patolízalské lokajství“ není vhodnou strategií ale pouze cestou vedoucí k bezvýznamnosti.
Ministr zahraničí ČR by měl přestat zneužívat českou zahraniční službu a MZV pro své osobní zájmy a vendety. Jeho úkolem je hájit zájmy ČR, nikoli těch, kdo je poškozují, ať už se jedná o pana Turka nebo prezidenta USA. Jedním ze základních zájmů ČR je silné NATO, nikoli oslabené…— Petr Kolář???????????????????????????? (@PetrKol15555896) April 12, 2026
