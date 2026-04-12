Macinkovo ministerstvo se distancovalo od Pavlových řečí. A začalo peklo

12.04.2026 19:15 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

„Mstivý člověk“ a „degradace ministerstva“, zaznělo v souvislosti s vyjádřením ministerstva zahraničních věcí, které uvedlo na pravou míru, jak to je se vztahy České republiky, Spojených států a NATO v reakci na výroky prezidenta Petra Pavla. Opozice kritizovala předně ministra Petra Macinku.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Prezident Petr Pavel navštívil Základní školu generála Františka Fajtla v pražských Letňanech

Ministerstvo zahraničních věcí vyjádřilo lítost nad výroky prezidenta Petra Pavla na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa a zdůraznilo, že nejde o oficiální pozici české vlády. Vláda podle ministerstva považuje za významné silné a jednotné NATO a pevné partnerství mezi Evropou a Spojenými státy.

„V souvislosti s medializovanými výroky prezidenta České republiky Petra Pavla, pronesenými tento týden na půdě Univerzity Karlovy na adresu prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa si Ministerstvo zahraničních věcí České republiky dovoluje vyjádřit politování nad jejich obsahem a zdůraznit, že tyto výroky nepředstavují oficiální pozici vlády České republiky,“ uvedlo ministerstvo zahraničních věcí v čele s ministrem Petrem Macinkou (Motoristé).

Ministerstvo zahraniční dále ve vyjádření uvedlo, že vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy jsou v současnosti „mimořádně silné“ a stále dochází k prohlubování vztahů. „To dokládá šíře a intenzita spolupráce v klíčových oblastech, včetně obrany a bezpečnosti, energetiky, ekonomiky a nových technologií, jakož i intenzivní dialog na vysoké politické úrovni,“ uvedlo ministerstvo.

Prezident Petr Pavel během týdne pronesl několik kritických výroků mířených na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ve vysílání podcastu Ptám se já pro server Seznám Zprávy řekl, že Trump pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech udělal více než co se podařilo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovy za mnoho let.

Prezident rovněž upozornil, že Spojené státy americké od začátku neinformovaly své spojence o operaci v Íránu a oficiálně nikdo NATO o pomoc nepožádal. „NATO není aliance, která bude automaticky pomáhat při válkách vedených mimo území aliance,“ řekl prezident Pavel.

V minulosti o Trumpovi pronesl, že je „odpudivá lidská bytost“ a před americkými prezidentskými volbami vyjádřil své přání, aby voliči ve Spojených státech neopakovali chybu z roku 2016, kdy si Trumpa zvolili za prezidenta poprvé.

Vyjádření ministerstva zahraničních věcí kritizovala opozice.

V reakci na vyjádření ministerstva zahraniční strana TOP 09, že vláda Andreje Babiše ve skutečnosti nepřikládala NATO tak zásadní význam, jak nyní tvrdí. Připomněla, že na obranu vydává jen 1,7 % HDP a že politici ANO a SPD označovali americké stíhačky F-35 za předražené a zbytečné a pomlouvali i muniční iniciativu.

„Degradujete Ministerstvo zahraničních věcí způsobem, jaký nemá od roku 1989 obdoby. Žádná instituce nemůže být hlásnou troubou vyšinutých názorů Petra Macinky. Oni autičkáři jednou odejdou, škoda napáchána zůstane. Proberte se včas,“ uvedl místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

„Pokud vláda, cituji: “přikládá zásadní význam síle, jednotě a věrohodnosti NATO,” tak to se projevuje dodržováním závazků a ochotou investovat do vlastní obranyschopnosti, ne slohovým cvičením,“ uvedl předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Poslanec za hnutí STAN Matěj Hlavatý známý jako „Matěj z Tetína“ zas poprosil ministra zahraničních věcí Petra Macinku, aby „neznásilňoval“ oficiální kanály České republiky pro své osobní „výlevy“.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) dodal slovo o „erozi komunikace ministerstva zahraniční“.

„Politováníhodné,“ dodal europoslanec.

Také europoslankyně Danuše Nerudová se k vyjádření ministerstva vyjádřila kriticky. „Primitivní arogance ministra zahraničí s nulou v CV a hranatou nulou vedle, zjevně dosáhla svého vrcholu. Tyto osoby zmítány svými emocemi a egem by neměly mít oprávnění ani řídit auto, aby neohrožovali bezpečnost silničního provozu,“ uvedla europoslankyně za hnutí STAN.

Strana ODS neplýtvala slovy a k debatě přispěla pouze internetovým memem.

Ekonom a bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy a bývalý ministr financí ve vládě Václava Klause vyjádřil svou lítost všem poctivým diplomatům, kteří jsou nyní dle jeho slov nuceni podílet se na kampani „mstivého člověka“.

V stanovisku ministerstva zahraničních věcí dodal slovo i prezidentův „přítel po boku“ a neoficiální poradce Petr Kolář, který rovněž zkritizoval ministra Macinu. Ten podle něj využívá českou diplomacii k osobním sporům místo obhajoby zájmů České republiky.

„Ministr zahraničí ČR by měl přestat zneužívat českou zahraniční službu a MZV pro své osobní zájmy a vendety. Jeho úkolem je hájit zájmy ČR, nikoli těch, kdo je poškozují, ať už se jedná o pana Turka nebo prezidenta USA. Jedním ze základních zájmů ČR je silné NATO, nikoli oslabené nezodpovědnými útoky na jeho samotnou podstatu a jeho členy,“ uvedl Kolář.

Zároveň poskytl několik doporučení, co by měl ministr zahraničních věcí České republiky dělat. Měl by odsoudit „urážlivé“ a „agresivní“ výroky na adresu spojenců Spojených států a odmítnout jejich ponižování. Měl by bránit NATO a princip kolektivní obrany.

„Hrobové ticho z jeho strany, když je zpochybňována oběť nejvyšší našich a jiných spojeneckých vojáků padlých v Afghánistánu, je trestuhodným selháním představitele naší diplomacie,“ dodal Kolář s tím, že „patolízalské lokajství“ není vhodnou strategií ale pouze cestou vedoucí k bezvýznamnosti.

 

Zdroje:

https://t.co/8fVbwXFpDr

https://t.co/k6PLHOSOXE

https://t.co/NAVlEnIT5W

https://twitter.com/danusenerudova/status/2043296750467735559?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ivan_pilip/status/2043328124302041319?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/matej_hlavaty/status/2043296049964499179?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mzvcr/status/2043277859741995342?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ODScz/status/2043281141193412728?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PetrKol15555896/status/2043313801160708458?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasZdechovsky/status/2043284446514712838?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TOP09cz/status/2043279790363263222?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Vit_Rakusan/status/2043291757241073699?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/zenisek_m/status/2043299251334066574?ref_src=twsrc%5Etfw

Mgr. Igor Červený byl položen dotaz

Pochybení?

Jak věřit tomu, že jste dost kompetenční řídit ministerstvo, když nejste schopný ani správně vyplnit přiznání o majetku? Nebo bych správně měl napsat, poctivě vyplnit a poctivě řídit? Ještě je tu třetí možnost, že jste opravdu jen loutkou, kterou si vodí Turek a v politice jste jako řada lidí jen kv...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

