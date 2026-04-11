Ministerstvo zdravotnictví: Postup při potížích kojenců po konzumaci kojenecké výživy

Materiál pomáhá rychle vyhodnotit situaci a zvolit správný další krok. Doporučení reaguje na případy, kdy se u kojenců mohou objevit potíže, jako je zvracení, průjem nebo neklid po podání výživy.
Jak postupovat
Rodiče by měli postupovat v několika základních krocích:
- ověřit, zda je dítě krmeno výhradně umělou kojeneckou výživou,
- zkontrolovat složení výrobku (např. přítomnost arachidonové kyseliny – ARA),
- zkontrolovat číslo šarže (LOT) na obalu.
Seznam stahovaných šarží zveřejňuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce ZDE a pro přehlednost je zveřejňován také přímo na webu ministerstva ZDE.
Pokud je výrobek stahován z trhu:
- okamžitě přestaňte výživu podávat,
- co nejdříve kontaktujte dětského lékaře,
- obal výrobku nevyhazujte a uschovejte jej pro další posouzení.
Pokud šarže není na seznamu:
- i v tomto případě doporučujeme konzultaci s dětským lékařem,
- obal a zbytek výživy uchovejte (může být odebrán vzorek),
- další postup určí lékař, případně ve spolupráci s hygienickou stanicí.
Na co nezapomenout při návštěvě lékaře
Pro správné vyhodnocení situace je důležité mít k dispozici:
- obal výživy včetně čísla šarže (LOT),
- popis příznaků a kdy se objevily,
- informace o množství konzumované výživy,
- údaje o dalším stravování dítěte (kojení, příkrmy).
Ministerstvo zdravotnictví doporučuje rodičům, aby v případě jakýchkoli pochybností neváhali kontaktovat svého dětského lékaře. Včasná reakce je klíčová pro zajištění bezpečnosti dítěte!
Podrobný postup najdete ZDE.
