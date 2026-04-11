Ministerstvo zdravotnictví: Postup při potížích kojenců po konzumaci kojenecké výživy

12.04.2026 22:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje jednoduchý a přehledný postup pro rodiče, jejichž dítě má zdravotní obtíže po konzumaci kojenecké výživy.

Ministerstvo zdravotnictví: Postup při potížích kojenců po konzumaci kojenecké výživy
Materiál pomáhá rychle vyhodnotit situaci a zvolit správný další krok. Doporučení reaguje na případy, kdy se u kojenců mohou objevit potíže, jako je zvracení, průjem nebo neklid po podání výživy.

Jak postupovat

Rodiče by měli postupovat v několika základních krocích:

  • ověřit, zda je dítě krmeno výhradně umělou kojeneckou výživou,
  • zkontrolovat složení výrobku (např. přítomnost arachidonové kyseliny – ARA),
  • zkontrolovat číslo šarže (LOT) na obalu.

Seznam stahovaných šarží zveřejňuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce ZDE a pro přehlednost je zveřejňován také přímo na webu ministerstva ZDE.

Pokud je výrobek stahován z trhu:

  • okamžitě přestaňte výživu podávat,
  • co nejdříve kontaktujte dětského lékaře,
  • obal výrobku nevyhazujte a uschovejte jej pro další posouzení.

Pokud šarže není na seznamu:

  • i v tomto případě doporučujeme konzultaci s dětským lékařem,
  • obal a zbytek výživy uchovejte (může být odebrán vzorek),
  • další postup určí lékař, případně ve spolupráci s hygienickou stanicí.

Na co nezapomenout při návštěvě lékaře

Pro správné vyhodnocení situace je důležité mít k dispozici:

  • obal výživy včetně čísla šarže (LOT),
  • popis příznaků a kdy se objevily,
  • informace o množství konzumované výživy,
  • údaje o dalším stravování dítěte (kojení, příkrmy).

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje rodičům, aby v případě jakýchkoli pochybností neváhali kontaktovat svého dětského lékaře. Včasná reakce je klíčová pro zajištění bezpečnosti dítěte!

Podrobný postup najdete ZDE.

Psali jsme:

Ministerstvo zdravotnictví: Energie na rok 2027 za historicky nejvýhodnějších podmínek
Ministerstvo zdravotnictví: Česko otevírá první data o organizaci onkologické péče
Ministerstvo zdravotnictví: Ministr podpořil výuku AI na lékařských fakultách
Ministerstvo zdravotnictví: Česko otevírá výsledky léčby cévních mozkových příhod

Zdroje:

https://mzd.gov.cz/jak-postupovat-pri-potizich-kojencu-po-konzumaci-kojenecke-vyzivy/

https://mzd.gov.cz/varovani-hh-kontaminovana-kojenecka-mleka/

https://www.szpi.gov.cz/

Další články z rubriky

Ministerstvo zdravotnictví: Postup při potížích kojenců po konzumaci kojenecké výživy

22:08 Ministerstvo zdravotnictví: Postup při potížích kojenců po konzumaci kojenecké výživy

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje jednoduchý a přehledný postup pro rodiče, jejichž dítě má zdra…