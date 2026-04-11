Krajča (KSČM): Vyzýváme všechny vlastence a antifašisty, aby se aktivně postavili na odpor

13.04.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně

Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Krajča

Plánovaný sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky komunisté zásadně odmítají a považují jej za nehoráznou provokaci vůči naší zemi, jejím občanům i historické paměti našeho národa.

Sudetoněmecký landsmanšaft je politickou nátlakovou organizací, jež dlouhodobě relativizuje historickou odpovědnost sudetoněmeckého hnutí za rozbití Československa a jeho okupaci nacistickým Německem.

Jedná se navíc o seskupení s prokazatelně henleinovskými a nacistickými kořeny, u jehož zrodu stála celá řada někdejších významných představitelů sudetoněmecké a nacistické strany, kteří se nikdy nesmířili s výsledkem 2. světové války.

Navzdory falešným propagandistickým heslům o „smíření,“ „dialogu“ nebo „porozumění“ se Sudetoněmecký landsmanšaft a jeho představitelé soustavně pokouší narušovat vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo i českým a německým národem.

Jedním z příkladů takovéto hanebné politiky je opakované zpochybňování dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše, které jsou platnou součástí právního řádu naší země.

Z těchto důvodů Komunistická strana Čech a Moravy žádá Vládu České republiky, Parlament České republiky, Zastupitelstvo Jihomoravského kraje a Zastupitelstvo města Brna, aby konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v naší moravské metropoli odmítly a nepodporovaly jej dotacemi miliony korun z veřejných peněz.

My, komunisté, zároveň vyzýváme všechny vlastence a antifašisty, aby se společně s námi tomuto chystanému provokačnímu sjezdu aktivně postavili na odpor!

Milan Krajča

