„Byli agresivní, i dělobuch hodili.“ Přímé svědectví z Pochodu pro život

Jak proběhl letošní Pochod pro život? Podle příspěvků na sociálních sítích jste dorazili i přes odpor aktivistů. Byl odpor menší než minule?
Letošní pochod letos skutečně i přes odpor levicových extremistů na své místo dorazil. Průvod a jeho organizace byla letos znatelně lepší než vloni, organizátoři evidentně pracovali i s variantou, že by policie jednala jako posledně, tedy spíše v jejich neprospěch, byť by byli zcela v právu. Viditelná pak byla změna na straně policie, minulý rok se v podstatě na ochranu průvodu a zajištění trasy vykašlala. Letos byla dobře připravená, a hlavně měla viditelnou snahu zaručit ochranu účastníkům průvodu před agresivní antifou. Jsou to ty drobné momenty, na kterých se projevuje změna, která přišla s novou vládou. Že slušní lidé budou mít u státních úřadů zastání.
Byla policie tentokrát proaktivnější? Objevily se už historky se zadržením, jistá mladá žena prý byla v Bartolomějské, protože prý drkla transparentem do člena zásahové jednotky.
Byli demonstranti agresivnější než minule? Otravnější, šílenější nebo naopak snad mírumilovnější?
Byli agresivní. Jestli více, či méně nehraje roli. Sám jsem byl svědkem, jak partička anarchistů skřípla matku s kočárkem, jak jí nůžkami rozpíchali balónky, které měla uvázané na kočárku. Viděl jsem, jak inzultovali jednu postarší ženu, do průvodu dokonce někdo hodil i dělobuch. Pochodu se pak kromě anarchistů zúčastnili pak i zástupci politických stran – Pirátů, STAN, krajně marxistické Levice a další. Je s podivem, že se zvláště dvě zmíněné parlamentní strany od spojování s krajními levicovými extrémisty s napojením na teroristické skupiny a pouliční násilí nedistancují.
Byli jste vy, účastníci pochodu, tentokrát odhodlanější dorazit na Václavské náměstí?
Průvod šel několika trasami, v několika menších skupinkách. Co vím, tak na Václavské náměstí dorazili všichni. Odhodlanost mezi účastníky určitě byla, zásadní ale také bylo očekávání, jak se k situaci postaví policie. Loňský postup policie totiž zavdává četným spekulacím, že jednala na příkaz tehdejšího ministra Rakušana laxně. Loňským postupem policie se nyní zabývá správní soud, uvidíme, jaký bude jeho závěr.
Foto: Josef Nerušil
Setkal jste se na pochodu s členy tzv. Oganesjanova gangu? Jaké to setkání bylo?
Účast tzv. Oganesjanova gangu je už takový kolorit, bez kterého neproběhne žádná naše akce. Mluvil jsme tam chvíli s Oldřiškou Blujovou a její kamarádkou Kornijenko, nic do by stálo za zmínku z nich ale nevypadlo. Oganesjanovci tam ale tentokrát byli spíše do počtu, prim v násilnostech tentokrát vynikali příslušníci antify, kteří se sjeli z Německa, Polska a dalších zemí. Ti čeští pak pocházeli především z prostředí našich humanitních fakult. Nechápu, proč se někdo v tomto kontextu čílí, když se řekne, že naše univerzity vychovávají teroristy, extremisty, a pouliční násilníky. Nic jiného totiž ti, kteří útočili proti Pochodu za život nejsou.
Jak hodnotíte módu narušovat ostatním jejich akce? Vzpomínám si, že se něco podobného dělo před volbami, kdy patřilo ke zvykům „lepších lidí“ narušovat akce Andreje Babiše?
Je to výsledek soustavné štvavé kampaně vůči názorovým politickým oponentům, které po první přímé prezidentské volbě ve společnosti zažehla tzv. pražská kavárna. Vede je k tomu pocit, nebo spíše blouznění o jakémsi morálním předurčení, že jsou kdo právě oni, kdo by měl rozhodovat o směřování společnosti. A nesnesou fakt, že jsou v menšině. Proto kolem sebe budují síť politických neziskovek, která jim má zajistit prosazování jejich cílů “nepolitickou” cestou. Realizovanou představu těchto kruhů jsme viděli v době, kdy byli Piráti součástí Fialovy vlády – “vypínání” webů, zavírání za slovní projevy na internetu, vytváření represivních týmů stíhajících myšlenkové “zločiny”, torerování pouličních bojůvek, které terorizovaly politickou opozici. To vše patří na vrub Fialově vládě.
Neobáváte se, že se z pochodu pro život nakonec stane svého druhu pouliční boj, kdy jedna strana bude všemi dostupnými prostředky bránit průchodu a druhá se pro změnu bude snažit ho umožnit?
To se obávám a podle mě je to i pravým cílem anarchistických bojůvek. Zajímavé je, že si jako svůj terč vybraly rodiny s dětmi, které se scházejí zcela nepoliticky, na podporu dobré věci, která je navíc ve společnosti vysoce aktuální. Před soustavně kledající porodností už otevřeně varují všichni demografové i sociologové. A migrace nás v tomto ohledu fakt nezachrání.
Cílem anarchistických bojůvek ale není napomoci řešení, ale spíše Pochod za život znechutit širší veřejností, aby u něj zůstalo jenom tzv. „tvrdé jádro“. Je s podivem, že bezpečnostní složky jejich řádění tolerují. Myslím, že se jedná o daleko závažnější činy, než například předvolební plakát, kvůli kterému nyní vyšetřují hnutí SPD.
Foto: Josef Nerušil
