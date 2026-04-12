Když ne my, tak vy také ne. Proč chce Trump blokádu

12.04.2026 21:05 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Americká blokáda Hormuzského průlivu může „vynulovat“ až 90 % íránských příjmů z exportu ropy, tvrdí Lukáš Kovanda. Spojené státy tím podle něj zároveň získávají i „páku na Čínu“.

Foto: Screen You Tube Bílého domu
Popisek: Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda na sociální síti X vysvětlil, čeho chce dle jeho názoru dosáhnout americký prezident Donald Trump blokádou Hormuzského průlivu. Podle Kovandy jde v první řadě o íránský ostrov Charg, odkud Írán vyváží většinu své ropy. Cílem Spojených států přitom podle něj není přímý vojenský útok, nýbrž ho chtějí ekonomicky „vynulovat“.

Spojené státy tím podle Kovandy mohou zastavit až 90 % íránských příjmů z ropy, aniž by musely bombardovat ropnou infrastrukturu nebo riskovat invazi.

„USA tedy blokádou úžiny “vynulují” až 90 % příjmů Íránu z exportu ropy, aniž by musely provést nesmírně riskantní invazi na ostrov Charg či s nedozírnými následky bombardovat jeho ropnou infrastrukturu. Jejím zničením by Teherán přišel o srdce svého ropného průmyslu, takže by ztratil poslední zábrany… Neměl by už pak ani tu nejmenší špetku motivace Hormuz otevřít,“ uvádí Kovanda.

Dalším cílem Spojených států je vyvinout tlak na Čínu, která právě z Íránu odebírá většinu ropy. Pokud kvůli americké blokádě o tyto dodávky přijde, může podle Kovandy tlačit na Írán, aby průliv znovu otevřel.

„Jak Teherán, tak Peking nyní budou kvůli původnímu íránskému zablokování úžiny ztrácet více než dosud,“ tvrdí Kovanda s tím, že Írán doposud část plavidel průlivem propouštěl a jednalo se právě o plavidla dovážející íránskou ropu Číně. Nyní je úžina kompletně zablokovaná.

Výhodou tohoto postupu podle něj je, že íránská ropná infrastruktura zůstává nepoškozená. Írán tak má stále motivaci průliv odblokovat, protože po ukončení blokády by mohl znovu obnovit export ropy.

Spojené státy podle Kovandy zároveň chtějí zničit i druhý zdroj íránských příjmů, a to příjmy z mýta, které začal Írán pro proplutí Hormuzským průlivem vybírat. Mýtné přitom činilo až dva miliony dolarů za plavidlo.

„Mýto nyní už není zárukou proplutí úžinou, protože místo íránské může přijít “stopka” americká, takže plavidla ztrácejí veškerou motivaci mýto Íránu hradit,“ vysvětluje Kovanda.

 

Že americké námořnictvo začíná blokádu Hormuzu oznámil Trump na své sociální síti Truth social. „S okamžitou platností začne americké námořnictvo, nejlepší na světě, blokovat veškeré lodě, které se pokusí vplout do Hormuzského průlivu nebo z něj vyplout,“ uvedl americký prezident.

V dalším z příspěvků na Truth Social Trump uvedl, že více než dvacetihodinové jednání s Íránem sice přineslo určité dílčí dohody, které by podle něj mohly být lepší než pokračování vojenských operací, hlavní problém ale zůstává nevyřešený. Írán podle něj není ochoten vzdát se svého jaderného programu, a proto považuje ostatní dosažené body za nepodstatné.

Článek obsahuje štítky

blokáda , Čína , Írán , USA , Kovanda , Hormuzský průliv

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s postupem Spojených států amerických?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

