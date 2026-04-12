Stojanová (Piráti): Pan Tykač se snaží umlčet témata, která se mu nehodí

13.04.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k žalobě podnikatele Pavla Tykače kvůli videu, v němž ho Stojanová kritizuje za přístup k severočeským obcím, zasaženým těžbou

Foto: Repro Facebook
Popisek: Předsedkyně Mladého Pirátstva, Kateřina Stojanová

Žalobu od pana Tykače vnímám jako snahu umlčet témata, která se mu nehodí. Já ale stojím na straně lidí v Ústeckém kraji a budu dál upozorňovat na problémy, které se jich týkají.

S Piráty dlouhodobě říkáme, že pravidla mají platit pro každého a nenecháme se zastrašit tím, že někdo místo věcné debaty volí právní tlak. V Česku potřebujeme více transparentnosti, férová pravidla pro všechny a odvahu řešit problémy, které dopadají na lidi.

A právě o to se snažím i ve své práci a budu v tom dál pokračovat.

Kateřina​ Stojanová

  • Piráti
  • poslankyně
Kmotři

Jak je podle vás možné, že tu vládnou stále kmotři, jak sama tvrdíte? Co je podle vás špatně? Nemyslím fakt, že vládnou, ale jak je to možné? Nejde tomu zabránit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Okamura (SPD): Tuberkulóza se vrátila do Česka. Je to časovaná bomba

