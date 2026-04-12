Stojanová (Piráti): Pan Tykač se snaží umlčet témata, která se mu nehodí

Žalobu od pana Tykače vnímám jako snahu umlčet témata, která se mu nehodí. Já ale stojím na straně lidí v Ústeckém kraji a budu dál upozorňovat na problémy, které se jich týkají.
S Piráty dlouhodobě říkáme, že pravidla mají platit pro každého a nenecháme se zastrašit tím, že někdo místo věcné debaty volí právní tlak. V Česku potřebujeme více transparentnosti, férová pravidla pro všechny a odvahu řešit problémy, které dopadají na lidi.
A právě o to se snažím i ve své práci a budu v tom dál pokračovat.
