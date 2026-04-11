Ministerstvo obrany: Ve Vyškově vstoupilo do služby 545 nových vojáků

Završil se tím šestitýdenní intenzivní výcvik, kterým prošlo 545 vojáků z povolání, příslušníků aktivní zálohy i účastníků dobrovolného vojenského cvičení. Základní příprava představuje první a zásadní krok každého vojáka. V jejím průběhu si frekventanti osvojili nejen teoretické znalosti, jako je nauka o zbrani, taktika, topografie, spojovací, chemická či zdravotnická příprava, ale především praktické dovednosti nezbytné pro působení v poli. Výcvik postupně přecházel z učeben do terénu, kde vojáci trávili značnou část času, ať už přímo v prostoru kasáren nebo ve Vojenském újezdu Březina.
Součástí přípravy byly ostré střelby z ručních zbraní, hod granátu i komplexní polní výcvik, který prověřil jejich schopnosti v reálných podmínkách. Důraz byl kladen nejen na jednotlivce, ale i na týmovou spolupráci, odolnost a schopnost reagovat na dynamicky se měnící situace. Výcvik reflektuje současné poznatky z moderního bojiště a postupně se přizpůsobuje aktuálním bezpečnostním výzvám.
Nejlepšího výsledku v kurzu dosáhla vojínka Kateřina Hladíková, která získala 248 bodů z maximálních 250 možných. Její výkon je důkazem vysoké úrovně přípravy i osobního nasazení.
Slavnostní ceremoniál zahájil velitel Velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov brigádní generál Róbert Dziak, který připomněl význam vojenské přísahy jako závazku sloužit České republice a chránit její občany. Zdůraznil, že přísaha není pouze formálním aktem, ale především osobním rozhodnutím každého jednotlivce přijmout odpovědnost za bezpečnost své země, rodiny, přátel.
S projevem vystoupil také ministr obrany Jaromír Zůna, který vyzdvihl význam této životní chvíle i roli kvalitní přípravy vojáků v průběhu celé jejich kariéry. „Stáváte se součástí instituce, která dlouhodobě požívá vysokého respektu a uznání ve společnosti díky své profesionalitě plnění vojenských úkolů doma i v zahraničí, ale i nezištné pomoci obyvatelstvu v případě krizových situací. Jsem si jist, že jste ke své službě v armádě, ať již v roli profesionálních vojáků nebo příslušníků aktivní zálohy, dobře připravení a přispějete k posílení úrovně připravenosti a kvalitě plněných úkolů svých budoucích jednotek," řekl k nastoupeným vojákům ministr obrany a pořpál jim úspěch ve službě a vojenské kariéře. Nováčky rovněž vyzval, aby soustavně usilovali o zvyšování kvalifikace a zkvalitňování bojového mistrovství.
Složením přísahy vojáci symbolicky vstoupili do služby. Tím však jejich cesta teprve začíná. Za několik týdnů nastoupí k útvarům, kde je čeká další odborná příprava, specializační kurzy i každodenní služba.
