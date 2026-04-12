Ministr Macinka: Názor opozice není oficiálním postojem České republiky

12.04.2026 16:02 | Monitoring
autor: PV

MZV ČR k výrokům Petra Pavla na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa

V souvislosti s medializovanými výroky prezidenta České republiky Petra Pavla, pronesenými tento týden na půdě Univerzity Karlovy na adresu prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa si Ministerstvo zahraničních věcí České republiky dovoluje vyjádřit politování nad jejich obsahem a zdůraznit, že tyto výroky nepředstavují oficiální pozici vlády České republiky.

Vláda České republiky přikládá zásadní význam síle, jednotě a věrohodnosti NATO, stejně jako pevnému transatlantickému partnerství mezi Evropou a Spojenými státy.

Ministerstvo dále zdůrazňuje, že současný stav česko-amerických vztahů je mimořádně silný a v kontextu aktuálních vlád na obou stranách dochází k jeho dalšímu prohlubování. To dokládá šíře a intenzita spolupráce v klíčových oblastech, včetně obrany a bezpečnosti, energetiky, ekonomiky a nových technologií, jakož i intenzivní dialog na vysoké politické úrovni.

Mgr. Petr Macinka

Jinde na netu:

Ukázkový trénink pro nabrání svalové hmotyUkázkový trénink pro nabrání svalové hmoty Vedlejší účinky přílišné konzumace známé cibuleVedlejší účinky přílišné konzumace známé cibule

