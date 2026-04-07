„Ropa? Stačí kolo a láska.“ Výrok herečky z ČT dopálil politiky

V Událostech, komentářích týdne České televize se řešilo mnohé, od setkání české a slovenské vlády až po kriticky klesající porodnost. Mimo jiné i dopady války USA a Íránu. Moderátorka Jana Fabianová se ptala herečky Zuzany Zlatohlávkové na potenciálně devastující dopady nedostatku ropy, o kterých hovořil geolog Václav Cílek, který upozorňoval mimo jiné třeba na to, že z odsiřování ropy se produkuje síra, která je důležitá pro hnojiva.
„Už jste začali doma šetřit, škrtat položky domácího rozpočtu, míň jezdit autem, víc chodit pěšky?“ tázala se moderátorka herečky. „My jsme cyklisti, takže my se nedostatku ropy nebojíme,“ odpovídala Zlatohlávková. A pokračovala: „Já myslím, že to obecně společnosti pomůže trochu víc sportovat a hýbat se. Ono je to i pro tu mentální činnost velmi dobré.“
„Takže já se nedostatku ropy nebojím. A pokud jde o nedostatek obecně, já si myslím, že na planetě je všeho dostatek, jen je to nespravedlivě rozdělené, ale s tím nic neuděláme. Takže já se jenom obávám toho nedostatku lásky, jak to potom s námi dopadne,“ shrnula herečka.
ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků, co na takové úvahy říkají.
Na dotaz zareagoval i vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek. “Nevím, kdo ta dáma je, ale tak je to vyjádření herečky, ne energetika, nebo politika. Tedy nemám důvod na tak hloupé vyjádření reagovat,” napsal redakci PL.
“Nakonec, proč by se společnost neměla více hýbat a sportovat. Souhlasím. Jenom to nesmí říkat lidem od nás ze vsi, kteří každý den ráno jezdí autem na šestou do práce a vozí děti do školky,” míní senátor ODS Tomáš Jirsa.
Poslanec klubu SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl hovoří o zrušení ČT. “Dle mého názoru by ČT pro tyto osoby s poruchou intelektu a vnímání reality měla zřídit vlastní pořad. Mohlo by se to jmenovat Hovory z Bohnic. Pokud je však zve do standardních debat, tak je to ten nejlepší důkaz, že je nejvyšší čas zrušit koncesionářské poplatky a ČT zreorganizovat i zrušit,” navrhuje.
“Není ropa, vyřeší to ježdění na kole? Logika výroků některých celebrit mě opravdu nepřestává udivovat. Přečetl jsem si vyjádření paní herečky Zlatohlávkové v pořadu ČT Události, komentáře týdne. Ta se prý nedostatku ropy nebojí, protože „všichni můžeme víc sportovat a jezdit na kole“. Prý to pomůže i naší mentální činnosti. Jako cyklista samozřejmě souhlasím, že jízda na kole je prospěšná i zábavná. Ale uvědomuje si paní Zlatohlávková, že existuje i něco jako realita, která je barvitější, než tento její růžový optimismus? Když pominu to, že je to úplný nesmysl, protože na kole fakt vše nepřevezete, pokud nežijete na pár kilometrech čtverečních (nejen tedy politiky na klima-summit nebo klimatické influencery na dovolenou na Bali), tak ropa nejsou jen litry v nádrži. Bez ropy nevyrobíte ani ten asfalt pod koly vašeho bicyklu, ani ty pneumatiky, a ani ten asfalt, který někteří tak rádi lijí na cyklostezky. O lécích, hnojivech a dalším kriticky nezbytném ani nemluvě. A představa, že český průmysl, zemědělství a zásobování „rozšlapeme“ vlastními silami, je vskutku naivní. Pokud dojde ropa, nedojedeme si ani pro ten rohlík – a herecké výkony nás bohužel nenasytí ani neohřejí. Nadto říkat lidem, že nedostatek surovin je vlastně „fajn příležitost k pohybu“, je sice krásně optimistický přístup, ale zároveň destrukčně naivní. Svět prostě není jedna velká cyklostezka mezi divadlem a kavárnou,” řekl senátor Zdeněk Hraba.
Poslanec klubu SPD Miroslav Ševčík připomněl, že pohonné hmoty nejsou zdaleka jen k osobní dopravě. “Asi bude vozit pacienty do nemocnice na kole, zásobovat bude s batohem na zádech a na divadelní prkna přikvačí pěšky,” konstatoval.
“Ta herečka tím dává na odiv svou okázalou povýšenost nad obyčejnými lidmi, kterých se dotkne hrozící drahota, inflace a nedostatek. Možná by mohla jít na rok pracovat někam na venkov za tamní mzdy. A k tomu pořadu: každým dalším podobným pořadem Česká televize jen potvrzuje, že není nezávislá ani odborně na výši. Skladba debaty byla absolutně nevyvážená. Moderátorka nechala hosty moderovat pořad místo sebe, a navíc bylo zcela zjevné, komu z hostů straní a s kým se kamarádí. Skutečně objektivní redakce by naivní herečku poučila, že v tak provázaném světě, jakým je ten náš, pokračování válečného konfliktu na Blízkém východě velmi brzy citelně zasáhne každého občana naší země, zejména ty chudší. Už dnes zásadní růst cen pohonných hmot zvyšuje cenu veškerého zboží,” reagovala senátorka Daniela Kovářová.
Europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná připomíná nejen nákladní dopravu, MHD, ale i takové samozřejmé služby jako odvoz odpadu. “Tato odpověď je typickou ukázkou egoismu a pocitu nadřazenost některých umělců. A taky vypovídá něco o (ne)znalostech toho, kdo takové výroky pronáší. Vždyť přece osobní doprava je to nejmenší! Ale asi popeláři nebudou odpad vyvážet na kole, sanitáři asi nebudou pacienty vozit na štangli, podobně jako řidiči MHD asi nebudou cestující vozit na zádech. Zásobování asi taky nebude fungovat bez ropy…Krom toho se ropa využívá nejen k výrobě benzínu a nafty - tedy k dopravě - ale také ve stavebnictví, v zemědělství (hnojiva), k výrobě léčiv, kosmetiky, plastů, ale v menší míře i k výrobě elektřiny či tepla! To asi paní Zlatohlávková na svém kole skutečně nevyřeší!” sdělila.
