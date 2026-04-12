Skopeček (ODS): Vyzývám vládu, aby okamžitě zrušila cenové stropy na pohonné hmoty

Vyzývám vládu, aby okamžitě zrušila cenové stropy na pohonné hmoty. Ničemu nepomohly a přinášejí na trh s palivy pouze chaos, jak vidíme na zavřených čerpacích stanicích, které přirozeně nechtějí prodávat za cenu nižší, než za jakou pohonné hmoty nakoupily.
Zásahy do cenového mechanismu ze strany státu přinášejí vždy více škod než užitku. Nevracejme se do dob centrálně plánované ekonomiky, kdo jiný než my bychom měli být vůči snaze zasahovat do cen a řídit trh ostražití. Přináší to pouze zmar.
Ministryně Schillerová zásahy do cen pohonných hmot před pár dny označila za atomovou bombu. Měla pravdu, je ale její obrovskou chybou a selháním, že zmáčkla červený knoflík. Škody už napáchala, teď jde o to je minimalizovat. Čím dříve s nepovedeným dobrodružstvím regulace cen skončí, tím menší škody to bude naši ekonomiku stát.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
