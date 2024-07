Bartůšek (Přísaha): Vím, co musíme změnit a především jak to můžeme změnit

Mám za sebou první týdny v Bruselu, plné vyjednávání, sestavování týmu a zařizování kanceláře.

K prosazování budoucích návrhů potřebuji podporu dalších europoslanců, proto jsem také vstoupila do frakce Patrioti pro Evropu. Je to třetí nejsilnější frakce z celého parlamentu. Shodli jsme se na důležitých prioritách jako je boj proti nelegální migraci, zrušení zákazu výroby aut se spalovacími motory a veliká a důsledná revize Green Dealu. Přesně to, s čím jsem kandidovala, to budu prosazovat!

Současně vyjednávám o výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. V něm se řeší nelegální migrace, ale také azylová politika, boj s terorismem a další bezpečnostní témata. S azylovou politikou a s migrací mám desetiletou zkušenost z terénu. Vím, co musíme změnit a především jak to můžeme změnit.

Proto chci být členkou výboru LIBE, abych mohla co nejvíc pracovat na zastavení nelegální migrace, pašeráctví a podpořila návratovou politiku.

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc. PŘÍSAHA Roberta Šlachty



