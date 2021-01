Bauer (ODS): To, jak současná vládní koalice přistoupila ke kurzarbeitu, je velká ostuda

reklama

Takže ještě jednou, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážená paní ministryně, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi nejenom krátké stanovisko za poslanecký klub Občanské demokratické strany, ale možná i můj osobní pocit z toho, co se vlastně okolo kurzarbeitu děje.

Ono je tady hodně přihlášených a mám pocit, že znám většinu názorů zástupců politických stran a myslím si, že skutečně na půdě této Sněmovny není žádného politického subjektu, který by si nepřál, abychom si tady zavedli nějaký silný robustní systém, který je schopen řešit opravdu masivní hospodářské kolapsy, povodně, nebo další jiné věci, které se prostě mohou čas od času stát. My jsme si řekli, že to u nás pojmenujeme úplně stejně, jako to pojmenovali v Německu, takže tady vzniklo to slovo kurzarbeit. Já jsem velice rád, a my se samozřejmě kloníme k tomu, Občanská demokratická strana podporuje, aby kurzarbeit vznikl a ta diskuse je opravdu pouze o tom, jaké ty parametry tady nastavíme.

To, co mě opravdu zklamalo a co si myslím, že je prostě velkou ostudou, je, jakým způsobem k tomu přistoupila současná vládní koalice. Já jsem se opravdu teď podíval na tu sjetinu, jak vlastně celý ten zákon vznikal, a my jsme tady byli v tom loňském roce svědky toho, že nás vláda informovala, že ten zákon se připravuje prakticky celý rok a bohužel na podzim tohoto roku se přišlo s legislativní nouzí, což jsme všichni, když se dívám na paní předsedkyni výboru pro sociální politiku, brblali. Moc se nám to nelíbilo, že to je v legislativní nouzi, nicméně jsme to projednali na výboru v legislativní nouzi, přijali jsme usnesení, že s tím souhlasíme, následně to šlo na půdu Poslanecké sněmovny a především vládní poslanci a poslankyně legislativní nouzi nepřijali a rozjelo se samozřejmě běžné kolečko schválení tohoto procesu a my jsme byli ústy paní ministryně informováni o tom, že návrh zákona není úplně dokonalý.

Jestli se dobře pamatuji, tak i pan premiér řekl, že se ten návrh nepovedl, že je to paskvil a že je ho třeba předělat. A mě opravdu tehdy velmi potěšilo, že paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová řekla, že je třeba na tom zapracovat, že by si velmi přála, aby to byl nějaký pokud možno většinový konsenzus všech politických stran. Vážím si mimo jiné i toho, že byly svolány některé kulaté stoly, kterých já jsem se za ódéesku účastnil, a hledali jsme nějaký návrh, který by se mohl následně přetavit do nějakého komplexního legislativního procesu, takže to běželo. Pak nastalo asi dvou nebo tříměsíční odmlčení. Během té doby zasedal hospodářský výbor, ten odsouhlasil ten paskvil. To si řekněme, Pavle Juříčku, na rovinu, takže to usnesení zní, že souhlasíme s tím, aby se schválil ten paskvil, který se nelíbí ani panu premiérovi a byly tam nějaké pozměňováky. Mimo jiné v tom období dvouměsíčního ticha zasedal i sociální výbor a k mému zděšení dokonce i sociální výbor má usnesení a odsouhlasil ten původní špatný vládní návrh. A během té doby se taky rozjel kolotoč zadávání pozměňovacích návrhů do systému. Jestli jsem správně počítal, tak je tam padesát pět pozměňovacích návrhů podle mého názoru i bez znalosti toho, jestli vážení kolegové poslanci, nebo poslankyně dávají své pozměňováky k původnímu vládnímu paskvilu, nebo jestli je dávají k tomu novému komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který měla za úkol sestavit paní ministryně práce a sociálních věcí. A k mému velkému překvapení se tady následně objevil i podle mého názoru kvalitní pozměňovací návrh především kolegů z hnutí ANO. Takže takovou tady dneska máme situaci, která je opravdu velmi nepřehledná. Mě mrzí opravdu to, že především na té vládní úrovni jste nebyli schopni najít nějaký elementární konsenzus na nějakém komplexním pozměňovacím návrhu, nebo alespoň na nějakém návrhu, a proto jsme v té situaci, v jaké tady jsme, a doufám, že v následujících dnech nebo týdnech se s tím nějakým způsobem vypořádáme. Já nechci říkat za Občanskou demokratickou stranu, jaké pozměňovací návrhy jsme do systému vložili, protože je velmi složité říci, čeho se týkají, ale to není důležité, protože naše postoje jsme si vyříkávali na půdě kulatých stolů.

Já možná úplně na závěr vznesu několik dotazů. Chtěl bych se zeptat, jestli ten návrh, který je tady dneska k dispozici, ať už ten vládní, nebo ten komplexní pozměňovací, nebo velký pozměňovací, který představil kolega Roman Sklenák, jestli má dohodu na tripartitě. To by byl první dotaz na paní ministryni. Jestli jsou ta čísla v té důvodové zprávě opravdu realistická, protože se tam uvádí někde na straně devatenáct, že náklady v případě, že by byl kurzarbeit spuštěn, jsou někde kolem 105 mil. korun. Mně to připadá hrozně málo v případě nějakých ekonomických otřesů. Bylo také řečeno, že hrozí od měsíce března letošního roku skokový nárůst nezaměstnanosti. To máme také v té důvodové zprávě, tak to prostě souvisí s tím, jestli se uvažuje o prodloužení Antiviru, nebo to není možné, nebo jestli se prostě o Antiviru vyjednává v rámci nějaké výjimky v rámci orgánů Evropské unie. A ten poslední dotaz zní, jestli si také počínaje paní ministryní také samotné Ministerstvo práce přečetlo ten v uvozovkách konkurenční pozměňovací návrh vedený tedy především poslanci za hnutí ANO, protože já jsem se mimo jiné tedy seznámil se všemi těmi návrhy a dobře vím, že ten vládní návrh, respektive ten komplexní pozměňovací z dílny Ministerstva práce, skutečně mění deset zákonů. Když se na to podíváte, je to opravdu velmi komplikovaná věc, která je tam vsazena jednou provždy a má opravdu mnoho byrokratických nevýhod oproti tomu konkurenčnímu návrhu, který má samozřejmě také své slabiny, nicméně je velmi jednoduchý, nebo je určitě méně komplikovanější z hlediska změn nebo plánovaných změn těch zákonů, kterých se ve finále bude týkat.

Takže to jsou mé dotazy možná do té diskuse, která bude následovat. A opravdu za nás platí - a to je prostě velká výhoda vlády, pokud jsou tady nějaké zákony, ono to není každý den, kdy se najde snaha to někam posunout, což platí za nás určitě, na druhou stranu ten praktický umělecký dojem a to, co jste zatím předvedli v rámci toho schvalovacího procesu, je opravdu hodně smutný pohled. Děkuji za pozornost.

