Bělobrádek (KDU-ČSL): Existovaly jiné možnosti při sestavování vlády

KDU-ČSL už od začátku říká, že vláda v čele s trestně stíhaným premiérem, která se opírá o hlasy komunistů, je nepřijatelná. Taková vláda působí nedůvěryhodně nejen pro mnoho lidí v Česku, ale poškozuje i reputaci České republiky v zahraničí. To si zástupci KDU-ČSL potvrdili při svých osobních jednáních se špičkami Evropské unie. KDU-ČSL je přesvědčena, že existovaly jiné možnosti při sestavování vlády, než koalice závislá na KSČM a s obviněným premiérem.

Volby, které nás teď čekají, budou i referendem o současné vládě. Lidé si musí uvědomit, že budoucnost země mají ve svých rukách. Pokud nejsou spokojeni s politikou současné vlády - a nejen s ní, ale třeba i se situací ve Sněmovně, na Hradě - tak mají šanci to změnit. Třeba takový Senát může být opravdovou opozicí současné vládní koalici.



Konkrétních opatření vláda ještě neprovedla tolik, aby je bylo možné hodnotit. Jsou to zatím spíš populistické sliby a rychlé nekoncepční kroky, které nám můžou do budoucna zavařit. „Ale abych byl spravedlivý, s vládou, konkrétně s ministerstvem pro místní rozvoj, v tuto chvíli jednáme o našem programu Dostupného bydlení - tady se podařilo dohodnout na několika krocích. Zasadili jsme se například o zrychlení výstavby obecních bytů. Po našich jednáních s ministryní Klárou Dostálovou MMR uvolní finance pro obce na nízkoúročné půjčky už příští rok na jaře,“ dodal předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

