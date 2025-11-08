Schillerová (ANO): Fialovy chyby jsme začali napravovat okamžitě

Vážení přátelé, uprostřed té barevné nádhery se mi nechce psát pořád o politice, i když vím, že se od ní těžko kdy odpoutám. Je před námi tolik práce. Přesněji řečeno spoustu práce odbavujeme už teď. Nečekáme na ministerské funkce, nečekáme, až nás pan prezident jmenuje do vlády. Fialovy chyby jsme začali napravovat okamžitě. A to proto, že jsme svůj kus práce odvedli už před volbami a byli připraveni.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Ani ne 24 hodin po demisi Fialovy vlády jsem ve Sněmovně podala návrh, kterým zarazíme další zvyšování odvodů živnostníků a drobných podnikatelů. Dál máme připravenou změnu zákona, díky které vrátíme slevy pro rodiny s dětmi. Vrátíme školkovné, opět zvedneme slevu na manžela či manželku. Prostě věci, které Fialova vláda surově zařízla, aniž by chápala, jak velkou roli hrají v životě běžných, pracujících, o děti pečujících lidí.
A je toho mnohem víc. Plán pro elektronickou evidenci tržeb nové generace? Hotovo. Bavíme se už jen o detailech. K tomu projednáváme rozpočet pro jednotlivá ministerstva, abychom okamžitě chytili za uzdu spřežení, z kterého vyskočil za jízdy pan Stanjura a sedl si uraženě na kraj cesty se slovy: „Chyťte si to.“
Prostě jak říkám, od politiky se neodpoutám. Ani v těch vzácných chvilkách, kdy se jdu jen tak v tichosti projít po spadaném listí. Hlava mi jede na plné obrátky. Ale víte co? Ono to nevadí. Jak napsal přesně před 140 lety pan Jaroslav Vrchlický:
Na úděl svého žití klidně zřím.
To věru dost, ba víc než srdce žádá,
že mohu klidně patřit na podzim,
jak houstne mlha a jak listí padá.
Mějte se krásně.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV