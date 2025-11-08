Macinka (Motoristé): Dostali jsme pokutu za nekalou kampááň

08.11.2025 14:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pokutě za sdílení příspěvku na sociálních sítích

Macinka (Motoristé): Dostali jsme pokutu za nekalou kampááň
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Macinka

Někdo (fakt netuším kdo) v uplynulém asi půlroce SDÍLEL jedno instastory Motoristů na IG profilu jakési obce (netuším jaké). Tím se Motoristé dopustili zločinu proti liberální demokracii a byli odsouzeni k flastru ve výši 25 000 korun.

Nevím, jaké drogy berou pracovníci z Úřadu pro vyměřování pokut nepohodlným politickým stranám, ale asi se začnu mnohem více zajímat o to, kolik jich tam vlastně pracuje a zda vůbec dělají něco pro lidi…

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

pokuta , motoristé , Macinka

