Macinka (Motoristé): Dostali jsme pokutu za nekalou kampááň

Někdo (fakt netuším kdo) v uplynulém asi půlroce SDÍLEL jedno instastory Motoristů na IG profilu jakési obce (netuším jaké). Tím se Motoristé dopustili zločinu proti liberální demokracii a byli odsouzeni k flastru ve výši 25 000 korun.
Nevím, jaké drogy berou pracovníci z Úřadu pro vyměřování pokut nepohodlným politickým stranám, ale asi se začnu mnohem více zajímat o to, kolik jich tam vlastně pracuje a zda vůbec dělají něco pro lidi…
autor: PV