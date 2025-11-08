Havel předsedou TOP 09. Do vedení se vrací Pospíšil

08.11.2025 18:05 | Monitoring

TOP 09 pořádá povolební sněm. Prý dokázala, že není stranou jen pro Pražáky. Do svého čela si zvolila politika z Hradce Králové Matěje Ondřeje Havla. Prvním místopředsedou se stal jeden z bývalých šéfů této strany Jiří Pospíšil. Matěj Ondřej Havel oznámil, že bude chtít TOP 09 co nejdřív opět dostat do vlády.

Havel předsedou TOP 09. Do vedení se vrací Pospíšil
Foto: TOP 09
Popisek: TOP 09

TOP 09 má nového předsedu. Markétu Pekarovou Adamovou nahradil Matěj Ondřej Havel. Neměl protikandidáta.

„TOP 09 právě ukázala, že není jen pro Pražáky, když si do svého čela zvolila Hradečáka. Ohromně si vážím důvěry a věřte, že mě zavazuje. Od prvního dne dám všechno do toho, aby byla TOPka silná, sebevědomá a dostala se zpět do vlády,“ napsal Matěj Ondřej Havel po svém zvolení.

Na sociálních sítích mu pogratuloval např. bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Zdravím pane předsedo. Chtěl bych pogratulovat ke zvolení. Těším se na spolupráci na sdílených tématech. Ivan Bartoš, Piráti.“ 

Matěji Ondřeji Havlovi pogratulovala i pirátka Olga Richterová.

A také europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. „Moc gratuluji! Věřím, že pod tvým vedením bude TOPka důležitou součástí formování naší budoucnosti doma i v Evropě.“ 

Gratulace

Za podporu poděkoval i nový 1. místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Podpory si vážím a beru ji nejen jako ocenění dosavadní práce, ale především jako závazek do budoucna. Budu se nadále snažit, aby naše strana byla hlasem rozumu, slušnosti a odvahy.“

Pospíšil přislíbil, že bude novému předsedovi stát po boku.

JUDr. Jiří Pospíšil

  • TOP 09
  • poslanec
Odcházející předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na závěr své stávající etapy politické kariéry přišla s výzvou.

„TOP 09 se vždy uměla postavit na stranu slabších. Nelžeme, neuhýbáme, říkáme věci tak, jak jsou. Nelakujeme realitu na růžovo. Stojíme na straně Ukrajiny – nejen proto, že je to v našem zájmu, ale především proto, že je to správné a morální. Stojíme na straně dodržování pravidel a proto se musíme ozvat proti teroristům, kteří tato pravidla nikdy nectí – ať už se to děje v Izraeli nebo kdekoli jinde ve světě. Stojíme na straně lidí, kteří se chtějí postarat o sebe i o své blízké, a přitom nezapomínají na svou odpovědnost vůči společnosti. Tohle si prosím uchovejme,“ žádá Markéta Pekarová Adamová.

Ing. Markéta Pekarová Adamová

  • TOP 09
autor: Miloš Polák

