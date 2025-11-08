Ministr Vlček: Ochrana spotřebitelů, rozvoj digitálního prostředí a energetika

Ministr Lukáš Vlček dnes navštívil tři klíčové organizace, které spadají do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) – Českou obchodní inspekci (ČOI), Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a akciovou společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE). Cílem návštěv bylo zhodnotit dosavadní spolupráci, projednat aktuální priority v oblasti ochrany spotřebitelů a podpořit rozvoj digitální infrastruktury v České republice.
„Při svém nástupu jsem označil ochranu spotřebitelů jako jednu ze svých priorit. Za ten rok se nám podařilo prosadit navýšení rozpočtu ČOI i spotřebitelským organizacím pro letošní rok, díky kterému je možné posilovat kontrolní akce a osvětové aktivity,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček s tím, že je potřeba na tuto oblast nezapomínat ani do budoucna.
Při setkání s vedením ČOI ministr jednal o posílení ochrany spotřebitelů, zejména v kontextu nových podvodných praktik a aktuálních prodejních akcí souvisejících s Black Friday, Vánocemi a oslavami konce roku.
Od 13. prosince loňského roku zároveň platí zákon a nařízení o obecné bezpečnosti výrobků. Na jejich základě mohou ukládat příslušné dozorové orgány (včetně ČOI) on-line tržištím, včetně těch ze třetích zemí, opatření směřující k odstranění nebezpečných nebo neshodných výrobků z jejich nabídky spotřebitelům.
Druhá část návštěvy se uskutečnila v sídle ČTÚ, který je klíčovým regulátorem telekomunikačního trhu a správcem digitální infrastruktury v Česku. Tématem jednání byla mimo jiné implementace AI Aktu, posilování vysokorychlostního internetu nebo zajištění pokrytí takzvaných bílých míst.
„Společně s přípravou minimalistického návrhu AI Aktu (ZDE), cílem kterého je ochránit uživatele a zároveň vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj umělé inteligence v Česku, bude ČTÚ jednotným kontaktním místem a jednou z institucí pro dozor nad dodržováním pravidel,“ říká ministr Vlček s tím, že je potřeba umělou inteligenci rozvíjet bezpečně bez zbytečné zátěže pro firmy.
Ministr ocenil dlouhodobou práci ČTÚ na rozvoji sítí a zdůraznil význam koordinace s mobilními operátory a dalšími institucemi včetně projektu na pokrývání bílých míst. „Loni jsme s ČTÚ a operátory představili projekt pokrývání bílých míst (ZDE), který do roku 2030 zlepší napříč Českou republikou pokrytí mobilním signálem,“ říká ministr Vlček. Každý operátor nově pokryje 200 míst vlastní výstavbou a na dalších 300 místech bude sdílet stávající infrastrukturu s ostatními. „A právě ČTÚ hraje v tomto procesu velmi důležitou roli. Stejně jako v oblasti nových kompetencí v digitální agendě, “ dodává ministr.
ČTÚ čeká i důležitá role koordinátora digitálních služeb, který bude odpovědný za dohled nad dodržováním nařízení o jednotném trhu digitálních služeb, upravujícího povinnosti on-line platforem a on-line tržišť. Ministerstvo se aktivně zabývá problematikou on-line tržišť ze třetích zemí a pravidelně komunikuje s relevantními stakeholdery v Česku i s Evropskou komisí. Z tohoto důvodu také vytvořilo odbornou meziresortní pracovní skupinu (ZDE), která se věnuje oblasti elektronického obchodu.
Spolupráce mezi ČOI, ČTÚ a MPO má přímý dopad na bezpečné nakupování a rozvoj digitálního prostředí. Cílem resortu je nadále pokračovat v posilování ochrany spotřebitele a digitální infrastruktury v Česku.
V rámci svých návštěv organizací v gesci MPO se ministr setkal také s vedením akciové společnosti OTE, která je zodpovědná za správu a řízení energetického trhu. Mezi témata jednání patřilo zejména fungování trhu, energetické bezpečnosti a další aktuální témata.
