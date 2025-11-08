Ministr Vlček: Ochrana spotřebitelů, rozvoj digitálního prostředí a energetika

08.11.2025 12:06 | Monitoring

Ministr Lukáš Vlček navštívil tři klíčové organizace, které spadají do gesce MPO, ČOI, ČTÚ a akciovou společnost OTE.

Ministr Vlček: Ochrana spotřebitelů, rozvoj digitálního prostředí a energetika
Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popisek: Lukáš Vlček ministr průmyslu a obchodu

Ministr Lukáš Vlček dnes navštívil tři klíčové organizace, které spadají do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) – Českou obchodní inspekci (ČOI), Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a akciovou společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE). Cílem návštěv bylo zhodnotit dosavadní spolupráci, projednat aktuální priority v oblasti ochrany spotřebitelů a podpořit rozvoj digitální infrastruktury v České republice.

„Při svém nástupu jsem označil ochranu spotřebitelů jako jednu ze svých priorit. Za ten rok se nám podařilo prosadit navýšení rozpočtu ČOI i spotřebitelským organizacím pro letošní rok, díky kterému je možné posilovat kontrolní akce a osvětové aktivity,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček s tím, že je potřeba na tuto oblast nezapomínat ani do budoucna.

Při setkání s vedením ČOI ministr jednal o posílení ochrany spotřebitelů, zejména v kontextu nových podvodných praktik a aktuálních prodejních akcí souvisejících s Black Friday, Vánocemi a oslavami konce roku.

Ing. Lukáš Vlček

  • STAN
  • ministr průmyslu a obchodu v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Od 13. prosince loňského roku zároveň platí zákon a nařízení o obecné bezpečnosti výrobků. Na jejich základě mohou ukládat příslušné dozorové orgány (včetně ČOI) on-line tržištím, včetně těch ze třetích zemí, opatření směřující k odstranění nebezpečných nebo neshodných výrobků z jejich nabídky spotřebitelům.

Druhá část návštěvy se uskutečnila v sídle ČTÚ, který je klíčovým regulátorem telekomunikačního trhu a správcem digitální infrastruktury v Česku. Tématem jednání byla mimo jiné implementace AI Aktu, posilování vysokorychlostního internetu nebo zajištění pokrytí takzvaných bílých míst.

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

1%
97%
2%
hlasovalo: 6765 lidí

„Společně s přípravou minimalistického návrhu AI Aktu (ZDE), cílem kterého je ochránit uživatele a zároveň vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj umělé inteligence v Česku, bude ČTÚ jednotným kontaktním místem a jednou z institucí pro dozor nad dodržováním pravidel,“ říká ministr Vlček s tím, že je potřeba umělou inteligenci rozvíjet bezpečně bez zbytečné zátěže pro firmy.

Ministr ocenil dlouhodobou práci ČTÚ na rozvoji sítí a zdůraznil význam koordinace s mobilními operátory a dalšími institucemi včetně projektu na pokrývání bílých míst. „Loni jsme s ČTÚ a operátory představili projekt pokrývání bílých míst (ZDE), který do roku 2030 zlepší napříč Českou republikou pokrytí mobilním signálem,“ říká ministr Vlček. Každý operátor nově pokryje 200 míst vlastní výstavbou a na dalších 300 místech bude sdílet stávající infrastrukturu s ostatními. „A právě ČTÚ hraje v tomto procesu velmi důležitou roli. Stejně jako v oblasti nových kompetencí v digitální agendě, “ dodává ministr.

ČTÚ čeká i důležitá role koordinátora digitálních služeb, který bude odpovědný za dohled nad dodržováním nařízení o jednotném trhu digitálních služeb, upravujícího povinnosti on-line platforem a on-line tržišť. Ministerstvo se aktivně zabývá problematikou on-line tržišť ze třetích zemí a pravidelně komunikuje s relevantními stakeholdery v Česku i s Evropskou komisí. Z tohoto důvodu také vytvořilo odbornou meziresortní pracovní skupinu (ZDE), která se věnuje oblasti elektronického obchodu.

Spolupráce mezi ČOI, ČTÚ a MPO má přímý dopad na bezpečné nakupování a rozvoj digitálního prostředí. Cílem resortu je nadále pokračovat v posilování ochrany spotřebitele a digitální infrastruktury v Česku.

V rámci svých návštěv organizací v gesci MPO se ministr setkal také s vedením akciové společnosti OTE, která je zodpovědná za správu a řízení energetického trhu. Mezi témata jednání patřilo zejména fungování trhu, energetické bezpečnosti a další aktuální témata.

Psali jsme:

Ministr Vlček: MPO bude i nadále podporovat rozvoj umělé inteligence
Ministr Vlček: 200 milionů na infrastrukturu pro výzkum, vývoj a inovace
Ministr Vlček: Jsme připraveni dělat poctivou opoziční práci
Ministr Vlček: Připravili jsme návrh zákona o umělé inteligenci

Zdroje:

https://mpo.gov.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu--cesky-telekomunikacni-urad-a-mobilni-operatori-odstartovali-spolecny-projekt-pokryvani-bilych-mist---288111/

https://mpo.gov.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-poradalo-prvni-jednani-pracovni-skupiny-k-e-commerce--289962/

https://mpo.gov.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-pripravilo-navrh-zakona-o-umele-inteligenci--cilem-je-vytvorit-co-nejlepsi-prostredi-pro-rozvoj-ai-v-cesku--289653/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČOI , ČTÚ , digitalizace , energetika , MPO , STAN , Vlček , spotřebitel , OTE

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Má spolupráce ČOI, ČTÚ a MPO přímý dopad na bezpečné nakupování a rozvoj digitálního prostředí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Co myslíte tou revizí pobytu Ukrajinců v ČR?

A taky jak se stavíte k pomoci Ukrajině? Nepomohlo by, což chtěl i sám Zelenský, aby Ukrajinci šli za svou zem bojovat a neschovávali se třeba zde? A jaký bude váš přístup k sociálním dávkám pro Ukrajince?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Vlček: Ochrana spotřebitelů, rozvoj digitálního prostředí a energetika

12:06 Ministr Vlček: Ochrana spotřebitelů, rozvoj digitálního prostředí a energetika

Ministr Lukáš Vlček navštívil tři klíčové organizace, které spadají do gesce MPO, ČOI, ČTÚ a akciovo…