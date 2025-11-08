Rajchl (PRO): Sahat na mou rodinu jste fakt neměli

Poté co jsem utěšil svou nejmladší dceru, která ve strachu proplakala několik hodin ma mém rameni, protože se bála, že "ti pánové tam pořád jsou", jsem zasedl k počítači a doplnil své trestní oznámení na Vojtěcha Pšenáka s připojením svého již dříve podaného trestního oznámení na Mikea Oganesjana, které již policie několik týdnů prošetřuje.
Současně jsem právně odůvodnil, že se jedná o o organizovanou zločineckou slupinu ve smyslu ustanovení §129 tr. zákoníku, soustavně páchající trestnou činnost nebezpečného pronásledování vícero osob dle ustanovení §354 trestního zákoníku.
Celou tuto dlouhodobou ságu odporné šikany rovněž přenesu na půdu Poslanecké sněmovny a využiji svých možností k tomu, aby celá tato partička skončila za mřížemi.
Pokud odsoudili Patrika Tušla a Tomáše Čermáka za to, že v době covidové totality mnohem méně agresivnějším způsobem obtěžovali Milana Kubka a Jaroslava Flégra, pak tato skupina, jež nadto svou činnost provozuje za účelem finančního zisku, musí nést trestně-právní odpovědnost též.
Sahat na mou rodinu jste fakt neměli.
Vzhledem k tomu, že se musím věnovat práci pro naše občany v parlamentu, a nemohu se tak tomuto úkolu věnovat osobně, zajdu hned v pondělí za nejlepšími advokáty v Praze a zadám jim jediný úkol - rozložit vás na atomy.
Ať to stojí, co to stojí.
JUDr. Jindřich Rajchl
