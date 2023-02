Berki (STAN): Sociální pedagog. Skutečně to má být pedagogická pozice?

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Já s dovolením nejdřív trošku zareaguji vaším prostřednictvím na kolegyni Berkovcovou. Co se týká vývoje toho samotného znění, těch diskusí a rozporů, už jsem to říkal několikrát, ale považuju to za důležité zdůraznit. Ty diskuse se vedly i nadále, a proto se některá ta znění upravovala. Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4163 lidí

Co se týká logopedů, já se teď k tomu názvu samotnému vyjadřovat nebudu. To, předpokládám, přijde až za chvíli, ale počítá se se dvěma věcmi, a to je jednak spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví právě na té metodice, která by jasně vymezila, a to nejenom, kde je ten rozdíl, ale kde je právě naopak ta styčná plocha pro to, aby spolupráce mohla dobře probíhat.

A druhá věc je, nově se pro školského logopeda, a teď budu používat název, který je v tom návrhu, tak se tam ukotvuje - je to postgraduální studium a jeho obsah právě do jisté míry podle mě také může být dobrým okamžikem pro spolupráci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Co se týká ještě sociálního pedagoga, si dovolím trošku reagovat. Neověřuje se jeho financování. To, co tam je problematické v tuhle chvíli, je obsah té pozice a tady právě jenom je potřeba říct, že jak tu velmi diskutujeme nebo budeme diskutovat o názvu logoped, tak právě u toho sociálního pedagoga je velkou otázkou, jestli to skutečně má být pedagogická pozice. A to je právě to, co by mělo vyplynout z toho ověřování, a proto to teď zakotveno v té novele není a čeká se na ten výsledek, jestli vůbec z těch škol, které to ověřují, bude nějaký jednotný přístup, anebo se ukáže, že se to bude muset pojmout trošku volněji, aby se tam právě ty činnosti daly schovat takové, které potřebuje ta konkrétní škola, která má ten problém.

A poslední, co si dovolím, je tedy představit obsah a zdůvodnit obsah toho pozměňovacího návrhu, který je tedy pod sněmovním číslo 1911. Právě reagujeme na diskuse o tom, jestli má být to studium pedagogiky, bývalá DPSka, směřováno pouze na vysoké školy, nebo má být i na dalších zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Konsenzus, který jsme v tuto chvíli našli, je ten, že by se do toho odstavce nebo písmena a), které se týká studia pro učitele druhého stupně a středních škol ve všeobecně vzdělávacích předmětech, doplnilo to, že u těch zařízení, která jsou nevysokoškolského typu, tak ta by tato studia mohla realizovat pouze v případě, že budou spolupracovat s vysokými školami, které realizují ty studijní programy ve vzdělávací oblasti učitelství.

Mgr. Jan Berki, Ph.D. SLK



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Berki (STAN): Babiš dlouhodobě slibuje nesplnitelné a manipuluje Berki (STAN): Pedagogické fakulty dlouhodobě usilují o kvalitní vzdělávání Berki (STAN): Byl jsem v průvodu Prague Pride. Láska nezná rozdílů mezi pohlavími Berki (STAN): Co nám vlastně vadí, když oba modely známe a jsou funkční?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama