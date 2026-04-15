Berkovcová (ANO): Bez řečí. Bez prostoru. Bez ohledu na menšinu

Pamatujete si ještě, jak to tady vypadalo minulé volební období? Jakmile se opozice nadechla k delší debatě, přišlo „ukončit rozpravu“ a jelo se napevno hlasování. Bez řečí. Bez prostoru. Bez ohledu na menšinu.
A dnes? Ti samí lidé vyhrožují obstrukcemi. Od opozice zaznívá, že budou bránit veřejnoprávní média do roztrhání těla, vytáhnou spacáky, dokonce nás prý čeká peklo ve sněmovně a mnoho dalšího. Tohle ale není samozřejmě žádná obrana demokracie. To je čistá politická taktika, hra na emoce a příklad arcipokrytectví.
Pro kolegy z opozice máme ale špatnou zprávu. Řešení je mnohem jednodušší, než si mnozí z nich myslí a hlavně právě díky nim leží přímo na stole. Přesně takové, jaké sami používali a které sami zavedli. PEVNÉ HLASOVÁNÍ.
A ještě jedna důležitá připomínka, pokud by kdokoliv něco namítal proti pevnému hlasování. I my jsme si stěžovali na postupy bývalé vlády Petra Fialy. Dokonce až u Ústavního soudu. A výsledek? V pořádku. Žádné porušení pravidel.
