Berkovcová (ANO): Bez řečí. Bez prostoru. Bez ohledu na menšinu

16.04.2026 4:29 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chování bývalé vlády Petra Fialy.

Pamatujete si ještě, jak to tady vypadalo minulé volební období? Jakmile se opozice nadechla k delší debatě, přišlo „ukončit rozpravu“ a jelo se napevno hlasování. Bez řečí. Bez prostoru. Bez ohledu na menšinu.

A dnes? Ti samí lidé vyhrožují obstrukcemi. Od opozice zaznívá, že budou bránit veřejnoprávní média do roztrhání těla, vytáhnou spacáky, dokonce nás prý čeká peklo ve sněmovně a mnoho dalšího. Tohle ale není samozřejmě žádná obrana demokracie. To je čistá politická taktika, hra na emoce a příklad arcipokrytectví.

Pro kolegy z opozice máme ale špatnou zprávu. Řešení je mnohem jednodušší, než si mnozí z nich myslí a hlavně právě díky nim leží přímo na stole. Přesně takové, jaké sami používali a které sami zavedli. PEVNÉ HLASOVÁNÍ.

A ještě jedna důležitá připomínka, pokud by kdokoliv něco namítal proti pevnému hlasování. I my jsme si stěžovali na postupy bývalé vlády Petra Fialy. Dokonce až u Ústavního soudu. A výsledek? V pořádku. Žádné porušení pravidel.

Mgr. Jana Berkovcová

  • ANO 2011
  • poslankyně
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Utajované informace

Zabýváte se jako premiér vůbec tím, jak se Turek, který má nejnižší možnou prověrku a není ani člen vlády, dostal k utajovaným informacím? Nebo vás to nezajímá? Řídíte vůbec vládu nebo si v ní každý mimo vašich ministrů dělá, co chce? Aspoň na mě to tak působí.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

