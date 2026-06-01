KSČM: Komunisty nově povede Roman Roun

01.06.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

KSČM má nové vedení. Delegáti 12. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy zvolili novým předsedou strany Romana Rouna, který uspěl ve druhém kole volby.

Foto: KSČM
Popisek: KSČM - logo

Stranu tak povede v období hluboké politické, členské i ekonomické krize, o které během sjezdu otevřeně mluvila většina kandidátů. Přesto nově zvolený předseda věří, že dokáže vrátit stranu zpět jako nejsilnější levicovou stranu v zemi.

Do volby předsedy nakonec zasáhli čtyři kandidáti, když Petra Prokšanová svou kandidaturu stáhla ve prospěch Milana Krajči. V prvním kole získal Petr Bureš 6 hlasů, Leo Luzar 22 hlasů, Milan Krajča 72 hlasů a Roman Roun 82 hlasů. Do druhého kola tak postoupili právě Roun a Krajča.

Oba kandidáti nabídli delegátům odlišný pohled na další směřování KSČM. Milan Krajča ve svém projevu zdůrazňoval především ideovou pevnost strany, obranu socialismu a odpor proti sílícímu antikomunismu. Hovořil o nutnosti zachovat jasnou komunistickou identitu, pokračovat v protiválečné politice a posílit spolupráci s levicovými a občanskými iniciativami.

Roman Roun naopak vsadil na výrazně pragmatičtější tón. Otevřeně přiznal, že KSČM se nachází v hluboké krizi a část veřejnosti straně přestává rozumět. Mluvil o potřebě modernější komunikace, návratu mezi pracující lidi, efektivnějšího vedení i organizačních změn uvnitř strany.

„Každá krize je obrovskou šancí na nový začátek,“ uvedl Roun před delegáty. Zdůraznil také, že KSČM musí opustit vnitřní spory a začít znovu budovat důvěru mezi lidmi. „Nejsem korunním princem, ale nabízím poctivou a intenzivní práci,“ prohlásil ve svém kandidátském projevu.

Delegáti nakonec dali přednost právě pragmatičtějšímu přístupu Romana Rouna, který bude mít za úkol pokusit se stabilizovat stranu před dalšími volebními roky. „Děkuji za projevenou důvěru i za to, že jste si vybrali sice složitější, ale za to správnou cestu.“ prohlásil Roun po oznámení výsledků. Věří, že dokáže dovést stranu zpět mezi nejsilnější levicovou stranu v této zemi, získat opětovně zásadní zájem mezi občany této země. A namířit ji tam, kam podle něj patří, zpět do parlamentu.

Více informací a rozhovor s novým předsedou přineseme v tištěné Naší pravdě 11. června.

