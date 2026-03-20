Berkovcová (ANO): Školství nemůže být položka, na které se „nějak ušetří“

21.03.2026 8:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke školství.

Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jana Berkovcová

Průměr 53 tisíc korun neodpovídá tomu, co od učitelů jako společnost skutečně chceme.

Pokud má být vzdělávání kvalitní, musí se to odrazit i v rozpočtu. Jinak to zůstane jen u slov.

Školství nemůže být položka, na které se „nějak ušetří“. Právě tam se rozhoduje o budoucnosti celé země.

My tento přístup měníme.

Chceme, aby učitelská profese nebyla jen posláním, ale důstojně oceněnou prací – s respektem i lepšími podmínkami.

Podařilo se nám to už jednou, podaří se nám to i podruhé.

Zároveň je důležité říct, že dědictví předchozí vlády je nezpochybnitelné.

Podfinancovaný systém, nejistota a roky přešlapování na místě. A důsledky toho budeme napravovat ještě dlouho.

Mgr. Jana Berkovcová

  • ANO 2011
  • poslankyně
Mandát

Já s vámi nesouhlasím. Naopak. Mě vadí, že někteří jsou v politice za každou cenu a pro lidi vlastně vůbec nic nedělají, což nedělala ani Šichtařová, ale měla aspoň tu slušnost skončit. Já bych třeba uvítala možnost, aby mohli být skončeni před volbami i jiné politici, kteří se třeba zpronevěření sv...

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

