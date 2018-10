Bláha (ANO): Cesta z dluhové pasti do normálního života

Naše země má bohužel jedno nelichotivé prvenství v rámci Evropské unie, a to počet lidí v exekuci. Přesně máme přes 863 000 lidí v exekučním řízení. Více než jednu exekuci má skoro 500 000 lidí. Teď nechci hodnotit, jak se tito lidé do problémů dostali. Někdo svou nezodpovědností. Jiný zase přišel o práci a nemohl včas splácet. Splátky totiž nepočkají. Novela insolvenčního zákona proto znamená cestu z dluhové pasti zpět do normálního života. Dluhy se platit musí. O tom nemůže být řeč. Pojďme se pobavit, jak nabídnout dlužníkům východisko z jejich situace. Pracovat a dávám lidem práci je moje hlavní parketa. Díky tomu vidím na rozdíl od ostatních politiků problém exekucí a insolvencí doslova z první ruky. Exekucím a insolvencím se totiž věnuji přes deset let. K současné podobě zákona mám bohužel celou řadu připomínek. Kde vůbec začít? Už jsem to tu několikrát naťuknul.

Současný systém je pro dlužníka nastaven absolutně demotivačně. Tohle vidím na vlastní oči každý den. Tady prostě musí dojít k razantní systémové změně. V opačném případě půjdeme opět cestou obcházení zákona a vytváření šedé ekonomiky. Náš systém osobních bankrotů je absolutně demotivační a nutí lidi pracovat na černo. Jen si to vezměte. Dlužník jde do insolvence a ví, že ať si dokáže vydělat sebelepší peníze, zůstane mu pouze nezabavitelné minimum. Z čisté mzdy okolo 17 tisíc tak člověku zůstane necelých 9 tisíc. A tohle je strop. Proč bych si hledal lépe placenou práci? Proč bych měl brát přesčas? Proč bych měl dojíždět za lepší prací? Stejně mi zůstane pouze nezabavitelné minimum. Na tohle téma jsem se už potkal s celou řadů právníků a soudců. Pokaždé jsme se shodli, že je potřeba dát dlužníkovi světlo na konci tunelu. Teprve poté se bude snažit najít lépe placenou práci a nejít pracovat na černo. Ono je to jednoduché. Pokud mi z legální práce skoro nic nezůstane, kam půjdu? No jasně, půjdu raději makat na černo. Mimochodem ta nelegální práce je u nás vážně problém. Ale o tom zase jindy.

Jiří Bláha ANO 2011

Lídr hnutí ANO pro Liberecký kraj v roce 2017

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže co ten Bláha vlastně chce? Jasně a stručně!

Čím více peněz si vydělám, tím více peněz mi zůstane

Nulová zátěž pro podnikatele a firmy

Pevná neměnná částka splátek dluhu

O výši splátky rozhodne soudce

Neomezená výše výdělku – žádné další krácení mzdy

Poctivě splácíš – část dluhu ti bude odpuštěna

Oddlužení povolit všem, kteří mají opravdu zájem spolupracovat

Oddlužení starých půjček bez příslušenství

Dlužník je tímto motivován vydělávat víc a zároveň i platit větší část svého dluhu. Ztrácí také motivace jít do šedé ekonomiky. Prostě žádné podvody a práce na černo. Zároveň dokážeme zároveň snížit byrokratickou zátěž pro zaměstnavatele spojenou s exekucí. Tohle je totiž peklo. To mi věřte. Pro zaměstnavatele je celá ta obrovská agenda number one v případě administrativní zátěže.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Bláha (ANO): Pro firmy nových povinností moc nevzniklo Bláha (ANO): Snížení byrokratických požadavků Českého statistického úřadu Bláha (SPD): O nejdůležitějších otázkách Vyškova musí rozhodovat Vyškované Bláha (ANO): Stručný a jasný GDPR manuál pro podnikatele a malé firmy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV