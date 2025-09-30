Blaha (ODS): Všichni víme, že hrozí návrat komunistů

01.10.2025 9:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Stačilo!.

Blaha (ODS): Všichni víme, že hrozí návrat komunistů
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha ODS)

Komunisté zpátky k moci? My v Uherském Hradišti máme svědectví toho, čeho jsou schopni, každý den na očích!

Projel jsem Zlínský kraj v posledních týdnech celý, a to rovnou dvakrát. Potkával jsem přemýšlivé lidi zajímající se o budoucnost. O svoje děti. O to, jak tady budeme žít.

Jasně jsem si uvědomil, že volby nerozhodují průzkumy. Volby rozhodují lidi. A třetina z nich je dneska nerozhodnutých. To znamená, že všechno je otevřené. A každý hlas rozhoduje.

V těchto volbách jde o to, jak budeme další 4 roky – a možná i dekády – žít.

Všichni víme, že hrozí návrat komunistů. Do Sněmovny. A dokonce i k moci. Hrozí vláda národní zrady tvořená ANO, SPD a komunisty ze Stačilo!

U nás v Uherském Hradišti stojí v centru města bývalá komunistická věznice. Tam mučili lidi. Zabíjeli lidi. Stovky lidí. Komunisti můžou tisíckrát změnit název a logo. Ale uvnitř zůstanou pořád stejní.

Pojďte prosím volit. A přesvědčte své blízké, aby šli taky. Protože se hraje o to, jestli komunisti budou znovu řídit životy nás všech.

Volte demokraty. SPOLU jsme jasná záruka ukotvení v EU a NATO. Záruka svobody a bezpečnosti. A prosperity pro nás i naše děti.

Volte svobodu. Volte bezpečí. Volte SPOLU!

Ing. Stanislav Blaha

  • ODS
  • Tento profil není poslancem aktivně využíván
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

ODS , Blaha

autor: PV

