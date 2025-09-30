Blaha (ODS): Všichni víme, že hrozí návrat komunistů

Komunisté zpátky k moci? My v Uherském Hradišti máme svědectví toho, čeho jsou schopni, každý den na očích!
Projel jsem Zlínský kraj v posledních týdnech celý, a to rovnou dvakrát. Potkával jsem přemýšlivé lidi zajímající se o budoucnost. O svoje děti. O to, jak tady budeme žít.
Jasně jsem si uvědomil, že volby nerozhodují průzkumy. Volby rozhodují lidi. A třetina z nich je dneska nerozhodnutých. To znamená, že všechno je otevřené. A každý hlas rozhoduje.
V těchto volbách jde o to, jak budeme další 4 roky – a možná i dekády – žít.
Všichni víme, že hrozí návrat komunistů. Do Sněmovny. A dokonce i k moci. Hrozí vláda národní zrady tvořená ANO, SPD a komunisty ze Stačilo!
U nás v Uherském Hradišti stojí v centru města bývalá komunistická věznice. Tam mučili lidi. Zabíjeli lidi. Stovky lidí. Komunisti můžou tisíckrát změnit název a logo. Ale uvnitř zůstanou pořád stejní.
Pojďte prosím volit. A přesvědčte své blízké, aby šli taky. Protože se hraje o to, jestli komunisti budou znovu řídit životy nás všech.
Volte demokraty. SPOLU jsme jasná záruka ukotvení v EU a NATO. Záruka svobody a bezpečnosti. A prosperity pro nás i naše děti.
Volte svobodu. Volte bezpečí. Volte SPOLU!
Ing. Stanislav Blaha
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV