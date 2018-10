Blažek (ODS): Jediným, kdo může mluvit do všeho a všude, je poslanec Andrej Babiš

Dobrý den. Děkuji za slovo.

Já budu navrhovat bod, který má takový složitý název a než se k němu dostanu, tak na úvod řeknu takový vtip, který se říká mezi Prahou a Brnem. On je v mnoha verzích, ale tím to uvedu. Je to o tom, jak se potká brněnský a pražský primátor a ten brněnský říká tomu pražskému. Ježíšmarjá, víš, co se u nás o tobě říká. Za ženskými chodíš, kradeš, jsi alkoholik atd. A ten pražský brněnskému říká. A víš, co se říká o tobě v Praze? Vůbec nic.

Proč začínám tímto vtipem. Začínám proto, že pražské prostředí a ono to má logiku, je to hlavní město atd., se o mé rodné město téměř nikdy nezajímá. Pokud se náhodou v Brně něco nestane a v tu chvilku se v Praze objeví obrovské množství různých brnologů, a já bych dokonce řekl brnomýtotvůrců. Nebojte se, nebudu vás tady nějakým způsobem obtěžovat, že bych vykládal, jak to v Brně vlastně probíhá, či neprobíhá. Nicméně z té veřejné diskuse, která byla, kterou vlastně zahájil pan předseda vlády, tam mě překvapilo několik věcí a to si myslím, že se jakýmsi způsobem dá zobecnit. Jinak musím říci, že naprosto chápu to, co se teď předvádí, že je propaganda. Propaganda nemusí být pravdivá, musí být chytrá. To, že se teď píše o Brnu, zejména v Mladé frontě a v Lidových novinách, je skutečně propaganda, pravdivá ovšem není. Nedokážu posoudit, zdali je to tím, že ani pan předseda vlády netuší, co se v Brně vlastně odehrálo a netuší to možná i pražští mýtologové a mýtotvůrci. Nicméně, protože v Brně žiji, tak vím, jak to tam probíhalo kolem koaličních jednání a kolem jiných věcí a mohu říci, že se píše takové množství nesmyslů, to je oblíbené slovo pana předsedy Babiše, že tolik nesmyslů se snad nepsalo nikdy ani o něm. Co se teď odehrává.

Já budu navrhovat takové usnesení a potom to odůvodním. To usnesení jsem si dovolil i pojmenovat. Vysvětlím, proč jsem to tak pojmenoval a o čem by to bylo a předpokládám, že minimálně s kolegy z hnutí ANO se shodnu na tom, že tento bod zařadíme a to usnesení schválíme. Ten bod by se jmenoval "Lex Don Pablo brunensis et Augustus Andreas Ciconia." (?) Proč se, prosím, tento bod má takto nazývat, je jednoduché. Já si tak sedím pěkně doma v Brně a nejednou se ze všech novin patřícím Agrofertu na mě hrne nějaký Don Pablo. Tak si říkám, o kompak to asi píšou. A pak se konečně dozvím od šéfredaktora Lidových novin, že jediný žijící Don Pablo jsem já, žádný jiný Don Pablo není a že se vlastně neví, kde se ta přezdívka vzala, ale jaký já jsem teda strašný člověk a říká se mi Don Pablo. Tak abychom si tady zase rozuměli, tak tu přezdívku Don Pablo, ona skutečně existuje, vím o ní, vymyslel jistý Svatopluk Bártík z hnutí Brno, to je tentýž Svatopluk Bártík, který se s prezidentem republiky soudí o to, jestli prezident má nebo nemá rakovinu, a vymyslel to zase v období pražských brnologů a brnomytologů. To už když jsem se stal ministr, tak pražští novináři volali do Brna.

Kdo že to je ten Blažek, my ho neznáme. Jak je zvykem u pražských novinářů, že by zavolali někomu, kdo mě třeba zná, tak to je ani nenapadlo, zavolali samozřejmě mým hlavním tehdejším politickým odpůrcům též z Brna. A tehdy Svatopluk Bártík, a já myslím, že geniálně a pohotově vymyslel tuhle přiléhavou přezdívku. Tak se s tím musím naučit žít.

Když už jsem Don Pablo, tak uznáte, a poprosím příště pana předsedajícího, aby si nechal oslovení poslanec Blažek, ale aby rovnou říkal Don Pablo. Ono je to lepší, Blažků je strašně moc. A Don Pablo, jak to píšou Lidové noviny nezávisle, tak jenom jeden. A kdybyste byl tak hodný a u tohoto oslovení zůstal, protože Blažků, těch jsou tisíce, statisíce, ani nevím, kolik jich je. A to mě vlastně přivedlo k tomu, že jsem si řekl: Tak přece ani nezemřu jako nějaký obyčejný Blažek (Pobavení v sále.). Hřbitovy jsou plné Blažků. A pak jsem si, když to může udělat pan prezident republiky, že sděluje, co si dá na hrob, tak já vám také řeknu, co si dám na hrob, protože si myslím, že je to naprosto přiléhavé. Zde leží Don Pablo, hříšné tělo jeho zvadlo. Květin prost můj hrobeček, jen Andrej poslal věneček. (Procítěně recituje. Smích a pobavení v sále.) Klidný spánek mi tím přál. Gracias Done Andy, hned jsem pookřál. (Potlesk napříč sálem.) Tak to abychom si řekli, jak vzniklo a co to je Don Pablo.

A nyní prosím vás bych se rád vyjádřil k tomu, proč to chci zobecnit, ten brněnský problém. My jsme všichni poslanci a já předpokládám, že chodíme do televizí. Lidé nás znají jako málokoho jiného a teď se najednou dočítám, že jsme nějací zákulisní hráči z temnot, že nás nikdo nikdy neviděl. Takže v Brně například Don Pablo někde sedí v křoví nebo já nevím kde, nikdo ho nezná, je to naprosto neveřejná tvář. Kdybyste mě viděli poprvé, tak to jsem já, prosím vás. A v tu chvilku najednou si říkám: Tak ti poslanci vlastně nemůžou do ničeho mluvit, když to takhle řeknu, takže to bude podstatou toho mého návrhu, který za chvilku přečtu, abychom věděli, že zkrátka se nemáme vůbec do ničeho plést, protože kdybychom se náhodou do něčeho pletli, a před tím vás varuji, tak budete kmotři a zákulisní hráči. Maminka mi říkala havlíčkovsky: Nechoď Blažku s pány na led. A vidíte, já si vlastně tak v Brně sedím, vím dopředu, že jestli bude koalice s ANO, bude to na mně, jestli bude koalice bez ANO, bude to zase na mně. Nemýlil jsem se a ke kolegům z ANO, ať si o tom nevykládáme individuálně, vám tady prohlašuji, že jsem se vůbec ničeho nezúčastnil a pana předsedu vlády prosím o to, aby nenaplňoval staré české přísloví, každý hádá podle sebe. Oni to opravdu v tom Brně vyjednali ti vyjednavači, kteří byli transparentně jmenováni těmi stranami. Ta jména jsou známá a nikdo jiný, natož já, se do toho skutečně nepletl a představte si, ani se mě na nic neptali. Po té mediální masáži, kterou jsem si užil, musím říct: Bohužel. Ale pravda je taková, jaká je, věřte nebo nevěřte.

A nyní prosím si dovolím vás seznámit s textem. Já jdu rád s dobou, to znamená, pokud se nemáme my poslanci vůbec do ničeho plést, tak já si myslím, že by bylo dobré, aby to bylo v nějaké normě, abychom náhodou někdy nezahli nebo se nespletli. Takže ještě jednou, prosím vás, přečtu. Budu rád, když to do dějin vstoupí, pokud - já předpokládám, že to jako bod programu projde - tak ještě jednou přečtu: LEX DON PABLO BRUNENSIS ET AUGUSTUS ANDREAS CICONIA. A ten text (Hledá v poznámkách.), hnedka to najdu, omlouvám se, to musím přečíst... A ten text by byl: Politická aktivita poslanců v obcích, kde žijí, je nepřípustnou zákulisní činností a formou takzvaného kmotrovství. Jediným, kdo může mluvit do všeho a všude, je poslanec Andrej Babiš.

Děkuji vám za pozornost.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klíčový dokument, který může otřást Brnem. Vztahuje se k roku 2001 a my ho získali „Tajný schůzky na Praze 2 a největší kmotr ANO, kterýho zajímají jediný…“ To prý je pravý důvod brněnského „megapodrazu“. Pouze na PL Podraz proti Babišovi? Vyvalily se opravdu zajímavé věci Blažek (ODS): Život mě naučil, že právní úprava nestačí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV