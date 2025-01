Bondarenková (SPD): Rada starších a moudrých, to není Senát. Jsou zde jiné osobnosti

Gratulace prezidentovi Miloši Zemanovi - takovou autoritu má mít prezident

Dne 25. ledna měl svátek Miloš. Gratuluji k němu všem Milošům. Největší reklamu tomuto jménu ovšem udělal bývalý prezident Ing. Miloš Zeman. Osobně mám trochu problém o něm psát jako o bývalém prezidentovi, jeho autorita přesahuje výkon všech jeho politických mandátů. Proto o něm budu dál psát jako o prezidentovi. Ve svém životě už zažil mnohé role. Od pilného studenta po pracovníka Prognostického ústavu (z této instituce se později rekrutovala celá řada skvělých osobností porevoluční politiky, například prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Dr.h.c.mult., pozdější ministr financí, předseda Poslanecké sněmovny, premiér, dvakrát za sebou prezident ČR, zakladatel Občanské demokratické strany, také opravdu vyjímečná postava české politiky s dlouhodobým vlivem i na další dění), přes roli zakladatele porevolučního úspěchu ČSSD, ze 7 procent na 32 procent, úžasný výkon.

Díky tomuto svému úsilí se pak stal vlivným předsedou Poslanecké sněmovny, a pak i premiérem. Po pauze od politiky na Vysočině se s velkým elánem vrátil a „dobyl“ Pražský hrad a stal se dvakrát za sebou prezidentem ČR. V závěru už ho zrazovalo zdraví, ale především pokus o „nemocniční puč“, jak bych to nazvala. V dalším penzijním období ovšem zázračně už poněkolikáté politicky „vstal z mrtvých“(jak mu nesprávně věštili) a má dosud vliv na současnou politiku. Viz třeba oživení vztahů ve Visegrádské čtyřce během jeho posledních narozenin.

Za nás v SPD jsme si pokládali za čest ho dvakrát v loňském roce uvítat jako hlavního řečníka na seminářích v Poslanecké sněmovně (témata Evropa a svět 2030, 24. 1. 2024, a Geopolitika, 15. 5. 2024), stále dohledatelných ve videoarchivu Poslanecké sněmovny. Doufám, že panu prezidentu Zemanovi bude nadále sloužit zdraví, aby toho mohl pro Českou republiku mnoho vykonat.

Ostatně příležitost se naskýtá už letos, budou klíčové volby do Poslanecké sněmovny. V Trumpovském období je to pro opozici o něco snazší a pro vládní koalici horší. Zde bych chtěla připomenout, že Donald Trump během svého prvního volebního období dovolil zásadní obměnu svého týmu, což ho následně stálo křeslo prezidenta a musel ho až v dalším období s velkým úsilím dobýt znovu. Prezident Miloš Zeman tohle prozíravě nepřipustil, a možná i proto jeho dvě volební období v pozici prezidenta republiky plynule navázala.

Vzpomínka na Jaroslava Baštu, disidenta, velvyslance i poslance

Jeho kariéru v mnohém připomněla politická kariéra člověka, kterého jsem měla tu možnost poznat při práci v Poslanecké sněmovně, Jaroslava Baštu. S Milošem Zemanem se potkali v ČSSD v 90. letech a byl i nějakou dobu poslancem, ministrem, posléze velvyslancem v Rusku, a pak ještě na Ukrajině. Aby se po pár letech penzijního odpočinku na chalupě, opět jedna paralela s prezidentem Milošem Zemanem, vrátil do politiky.

Stal se poslancem za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), hájil hlasitě svobodu slova při poslaneckých interpelacích tak, až premiérovi Petru Fialovi lítaly papíry, které náhle musel třídit. Pak i kandidoval na prezidenta, ale ta kampaň a diskriminace ze strany hlavních médií ho zmohla (média se dlouho tvářila, že kandidují jen tři osoby, což nebyla pravda, druhou skupinu kandidátů všemožně utlačovali, je o tom i ve zprávě OBSE, samozřejmě malými písmeny a ne v závěrech).

Možná k tomu přispělo i jeho odpovědné dodržování vládních pokynů při covidu, což se vymstilo mnoha lidem (jistě chápete, co tím myslím). Zkrátka poslední rok už na tom postupně nebyl dobře, i když ještě v té době vymyslel řadu „věšteb“ do budoucna, hlavně co se týče konfliktu na Ukrajině, co se právě plní. Nakonec 8. dubna zesnul. Stále na něj vzpomínáme, jako by tu pořád byl, protože jeho brilantní analýzy a postřehy, podložené dlouhou zkušeností disidenta, chartisty, ministra, velvyslance, poslance a publicisty, jsou pořád relevantní, letos víc než jindy.

Jeho knihu Stát jsme my (první nebo druhé vydání) si můžete vypůjčit v hlavních knihovnách. Dokonce ji lze stále koupit na webu Petra Hampla (ZDE). Z jeho fejetonů ji uspořádala paní Lenka Procházková, také disidentka, vydal MUDr. Ivan David, který loni s úspěchem obhájil mandát poslance Evropského parlamentu a stále hlasitě kritizuje unijní nešvary, které bychom neměli přehlížet. Texty pana poslance Bašty jsou nadčasové, to jak třeba popisoval Green Deal a co z toho vznikne, je stále aktuální.

Rada starších a moudrých

Tímto krátkým textem bych chtěla upozornit na to, že jsme měli, ale hlavně máme v politice i blízko ní řadu skvělých osobností, které rozumí tomu, co je třeba činit, aby život občanů České republiky byl na dostatečné úrovni. Není třeba truchlit, že teď máme přímo hroznou vládu, je řada lidí, kteří to mohou dělat lépe, a je zde i neformální Rada starších a moudrých, kteří stále mohou udílet cenné rady. Prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus jsou nejvýznamnějšími z nich.

Je třeba do politiky vrátit nejen rozum, ale i chápání politických procesů ve světě a jak nás ovlivňují v České republice. A jak to lze dělat i naopak. Volby se blíží, máme demokracii, tak čile do toho ji využít k prospěchu českých občanů.

