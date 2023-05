Bondarenková (SPD): Strašný průšvih se středními školami

reklama

Je normální, že vládu vůbec netrápí, jak se děti dostanou na střední školy nebo učební obory, když reálné počty žáků, zejména v Praze, ale i ve Středočeském kraji, větších městech - např. Plzeň zásadně překračují počty volných míst? Jak je možné, že jsou klidní a v pohodě?

Pětikoalice se často vysmívá socialistickému uspořádání našeho státu před rokem 1989, ale tehdy existovalo centrální plánování a i přes jeho chyby se nestalo, že by stát nevěděl, kolik má v jakém ročníku dětí a jestli se vejdou do škol. Husákovy děti ví, že se stavěly školy, nejvíc jich ve velkých městech bylo postaveno právě v období nejsilnějších ročníků 70. a 80. let. To jsou ty klasické školy se sportovištěm, běžeckou dráhou ve tvaru oválu a uvnitř fotbalové hřiště, různá doskočiště apod. Kolik bylo takových škol postaveno za kapitalismu? Tedy pardon, moderní je to označovat za demokracii.

Letos se jasně ukazují limity krajského uspořádání a toho, že ministerstva "neví". Viděli jsme to u zdravotnictví, nyní je to problém školství. Za poslední rok a půl se zhoršilo na co si vzpomenete. Ale aby se nedostalo na střední školy, ale ani učební obory takové množství dětí, to tu ještě nebylo. Tohle už nemůže být neschopnost, to snad je záměr. Šíře celého průšvihu bude vidět v červnu a jestli s tím stát honem něco neudělá, bude to pro ty děti katastrofa.

Generace dětí, která přišla o část školní docházky, musela být doma v době covidu a učit se na dálku, nuceně se očkovat nebo nešlo jet na školní výlet nebo s kamarády do cukrárny. Nyní jim hrozí, že místo do školy půjdou v září na pracák a jejich jen o málo starší kamarádi k odvodu za cizí zájmy. Takhle se chová slušná společnost ke svým dětem? Tohle není normální a je třeba to okamžitě vyřešit. Ani jedno dítě nesmí jít od září místo do školy na pracák. Jestli tohle tato vláda nedokáže zařídit, tak tam nemá co dělat.

JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA SPD

Zastupitelka MČ Praha 13

