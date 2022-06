Brabec (ANO): Teď je to tak trošku z extrému do extrému

reklama

Ani nemusíte žádat, paní místopředsedkyně, přijdu rád. Vždycky jsem sem chodil rád a věřím, že mi to zůstane.

Aby mě pan kolega Benda, který tady teď zrovna není, což mě mrzí, protože by to určitě ocenil, tak jsem se přihlásil do rozpravy, aby nebyla řekněme nějaká potyčka o tom, jestli je to, nebo není případná faktická poznámka.

Všichni, kdo tady jsme už nějakou dobu, a ti noví, kteří tady jsou čerstvě, to poznají, tak se setkáváme samozřejmě s tím, že jsme potom konfrontováni s projevy, které jsme řekli před rokem, dvěma, třemi, čtyřmi lety, a kolikrát se nestačíme divit, co vlastně tenkrát zaznělo a co je docela v ostrém rozporu s tím, co tvrdíme teď. Tak já bych si dovolil jenom, vybral jsem si z té plejády projevů, které zazněly před zhruba čtyřmi lety ke služebnímu zákonu, k novele služebního zákona, to bylo někdy v tom roce 2018, tak jenom opravdu pro zajímavost, abychom viděli, jak se obrátily ty role. Ono je to poučné.

Pan kolega Bartošek - cituji: "Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. No, v podstatě je potřeba si uvědomit, že tato novela byla vypracována na přímý rozkaz premiéra v demisi s jediným cílem, a to je rozvolnit služební zákon tak, aby bylo možné se efektivněji zbavovat nepohodlných úředníků, protože téměř všechny novelizační body, které jsou v tomto zákoně, směřují k tomu cíli. A je možné konstatovat, že se v případě, že novela bude schválena v navržené podobě, vracíme do dob nejtvrdší politizace státní správy."

Znovu zdůrazňuji pro ty, kteří přišli mezitím nebo v průběhu, tak tohleto je z vyjádření pana kolegy Bartoška v minulé Sněmovně, zhruba někdy v dubnu 2018. "Postavení zejména představených se stává natolik nejistým, že může a zřejmě bude i docházet k masivním čistkám po jakékoli změně ministra nebo s příchodem nové vlády. V podstatě to v praxi znamená destabilizaci výkonu státní správy, tak jak jsme ji znali. K tomu slouží zejména nově nastavené hodnocení, které může být spuštěno dle potřeby, v uvozovkách, člena vlády i několikrát do roka. Pozice státních tajemníků je touto novelou značně oslabována.

Touto novelou je zcela potlačen kariérní řád a je umožněn nástup takzvaných odborníků z praxe za velmi příznivých podmínek a s minimem prokazatelné praxe. Deklarovaná konzultace v Bruselu, kterou údajně absolvovala paní ministryně Dostálová, dopadla tak, že ji přijal údajně vedoucí sekretariátu DG a řekl jí, že se poradí a dá jí vědět. To znamená, není to o tom, že ty věci jsou dopředu dojednané a víme, že budou schválené. Po konzultaci s několika zainteresovanými právníky, kteří tuto novelu označili za legislativní paskvil, se připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona."

Tak tohleto bychom si teď dovedli představit samozřejmě, že zazní dnes od opozice, ale kupodivu tohleto řekl zástupce koalice před čtyřmi roky. A já bych řadu věcí podepsal, ale kdyby to bylo teď aplikováno na tuto novelu. To znamená, vidíme, jak je samozřejmě vrcholně nejisté vždycky se vyjadřovat k něčemu, co se nám může jako bumerang vrátit, a potom jsme konfrontováni s tím, co bylo řečeno. Ale znovu tady jasně vidíme, že jestliže dnešní koalice, v minulosti opozice, hovořila o tom, že hrozí nejtvrdší politizace státní správy a oslabení služebního zákona a další věci, že to nebylo dostatečně konzultováno v Bruselu, tak já se bavím nad tím, že tohleto za pár let je v úplně opačné podobě a dnes to tedy považujeme za zásadní krok vpřed.

A znovu, znovu říkám, že nejsem určitě proti úpravě a změně služebního zákona v řadě parametrů, které se opravdu jasně ukázaly v praxi, že jsou velmi komplikující a že slouží nebo bohužel sloužily k určitému zabetonování státní správy a k velmi komplikovanému nahrazení lidí, kteří nefungovali dobře. A jak správně říkal pan ministr Blažek, tak opravdu ta ochrana úředníků byla tímto skutečně mnohem vyšší, než si ten zákonodárce na začátku uměl představit a než by si i přál. Ale teď je to tak trošku z extrému do extrému.

Děkuju.

