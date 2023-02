Brázdil (ANO): Panenko Maria, kam jsme se to dostali

reklama

No, šel jsem s faktickou na vás reagovat na to předchozí, ale teď jste mi úplně... Já tomu nerozumím. Tak chcete, aby to, co se lidem říká prostřednictvím našich úst, byla pravda, nebo to byla lež, nebo její názor? Co vlastně tedy chcete? Vy říkáte, že objektivita je špatná? Vy přece chcete vybrat člověka, který bude řídit toto médium proto, aby pravdivě informoval, nevytrhával, nevkládal vám do úst, aby nekomentoval to, co vy říkáte. Oni jsou od toho, aby to jenom reflektovali.

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 9209 lidí

To přece potom nikdy nebude tady spravedlnost, furt budeme nadávat na všechno. Jasně, může to dělat kdokoliv jiný, kdo je soukromník. Je to soukromé médium, tak ať si říká, co chce. Ale nemůže to být to, co si platí lidi. Já jsem vám teď nerozuměl. Vy jste řekl, budu používat slova Brázdila, že chceme vybrat, nebo že vy chcete, hnutí ANO chce, vybrat nějakého ředitele a funkční Českou televizi, která bude objektivní. Panenko Maria, toto myslíte vážně, vy chcete neobjektivní? Vy to asi vysvětlíte.

Já jsem z toho špatný, ale hlavně ti lidé. Čemu potom mají vlastně věřit? Dezinformace je informací a informace bude dezinformací a někdo bude o tom rozhodovat a kdo bude o tom rozhodovat a myslet si něco jiného, ale říkat se musí něco jiného. Panenko Maria, kam jsme se to dostali. Kdo to rozděluje, která strana, které hnutí? No, my to vlastně vůbec nedáváme dohromady. V tom rozdělování pokračujeme něčím takovým, jako je schvalování této novely. Ještě jednou, nejsem kovaný, ale tak trošku povědomí o tom, co bych chtěl a co je správné, snad máme každý. Tak pojďme tímto směrem.

MUDr. Milan Brázdil ANO 2011

Oficiální web, kde můžete položit dotaz: www.anoolomouc.cz

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Brázdil (ANO): To je prostě za hranou, takhle se to nemá dělat Brázdil (ANO): Problém se posunuje na přednemocniční neodkladnou péči Brázdil (ANO): Zdravotnickou záchrannou službu máme čtrnáctkrát jinak Brázdil (ANO): Hasičovi je jedno, jestli skočí do vozidla toho či onoho kraje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama