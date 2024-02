Burešová Marková (Svobodní): Hrdost nosí korunu

reklama

Ponechám stranou negativní ekonomické dopady přijetí eura. Mohla bych dlouze mluvit o obrovském zadlužení eurozóny, nemožnosti stanovovat vlastní úrokové sazby, o ztrátě možná posledního nástroje naší suverenity, o otroctví, které přinese digitální euro (CBDC) a tak dále, a tak dále. Dnes chci ale vyprávět jiný příběh.

Koruna jako taková má dlouhou historii, ta naše ji má ale zajímavější o příběh dívky, jejíž vyobrazení na korunové minci jsme takřka čtyřicet let svírali v dlani. Bejbina jí říkali její přátelé ve Skautu, který vedla. A Bejbina, vlastně Bedřiška Synková, právě pro lásku ke Skautu, pro pevnost ve svých postojích, pro odvahu, kterou mnozí nenaleznou po celý život, stanula ve svých teprve osmnácti letech před soudem. A zločinný komunistický režim ji soudil ve vykonstruovaném případu. Obvinili ji z rozvracení tehdejších hodnot, protože Skauti byli v očích totalitního systému nástrojem buržoazie. V socialistickém světě nebylo místo pro svobodného ducha mladé dívky. A Bedřiška byla odsouzena k deseti létům za velezradu. Její příběh tiše vtiskla sochařka Marie Uchytilová do reliéfu dívky s lipovými ratolestmi, který symbolicky zdobil právě naši korunu.

Česká historie má mnoho hrdinů. Odvaha a skutky těchto lidí umožnily zrození svobodné země, dokázaly ochránit náš jazyk. Bez nich by dnes naše země nebyla, bez nich bychom nebyli my. Český stát má sedm symbolů, český národ jich má ale mnohem více. Jsou to hluboké kořeny odvahy našich předků, je to šikovnost českých lidí, je to náš jazyk a v neposlední řadě je to i naše měna, která dokázala přežít 105 let.

V těchto dnech bojujeme o to, aby jeden ze symbolů nezmizel jen do učebnic dějepisu spolu s příběhem odvážné a hrdé Bejbiny. Hrdost nosí korunu. Českou korunu.

Ivana Burešová Marková Svobodní



