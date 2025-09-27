ČSSD: Čtyři nové místní organizace v Moravskoslezském kraji

Sociální demokracie pokračuje v budování své členské základny v Moravskoslezském kraji.

Foto: ČSSD
Popisek: Česká suverenita sociální demokracie - logo

Na krajské schůzi ČSSD v Orlové, za účasti místopředsedy strany a lídra do Poslanecké sněmovny Petra Gawlase, proběhlo založení hned čtyř nových místních organizací – v Havířově, Orlové, Rychvaldu a Ostravě-Petřkovicích.

„Je skvělé, že jsme mohli rozšířit naši působnost o další města. Do komunálních voleb, které nás čekají příští rok, chceme mít místní organizace ve všech větších městech kraje. Už teď připravujeme vznik dalších v Opavě, Bohumíně a Hlučíně. S radostí vítáme nové členy z celého regionu,“ uvedl místopředseda ČSSD Petr Gawlas.

Nově zvolené vedení místních organizací:

  • Havířov: zdravotní sestra Hana Hajdu
  • Orlová: dlouholetý krajský zastupitel Tomáš Miczka
  • Rychvald: živnostník David Skrzyžala
  • Ostrava-Petřkovice: živnostník Svatomír Schikora

Založení organizace v Havířově přichází v době, kdy město čelí kauze spojené s obviněním primátora zvoleného za ANO a jeho náměstka v souvislosti s hospodařením s byty. „Právě proto je důležité, aby do zastupitelstev nastupovali kompetentní a zkušení lidé. Už dnes se připravujeme na komunální volby a chceme nabídnout kandidáty, kteří budou garantovat férovou správu měst,“ dodal Gawlas.

Nový předseda ČSSD v Orlové Tomáš Miczka zdůraznil návrat k původním hodnotám sociální demokracie: „Na prvním místě je pro nás člověk. ČSSD zastupuje zaměstnance, drobné podnikatele, rodiče i seniory. Připravujeme program, který bude stát na třech pilířích: dostupné zdravotní péči, obecním bydlení a kvalitním školství. Obce musí vytvářet podmínky, aby se lidem dobře žilo.“

Na závěr předseda ČSSD Jiří Paroubek ocenil růst strany v regionu: „Jsem rád, že v Moravskoslezském kraji vznikají nové organizace a podobný trend vidíme i v dalších částech republiky. Do strany přicházejí skuteční sociální demokraté, kteří chtějí navázat na program, jaký jsme dlouhodobě prosazovali.“

