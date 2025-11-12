Senátor Canov: Čtvrtstoletí krajů

Čtvrtstoletí krajů.
Dnes, přesně před 1/4 stoletím, v neděli 12. listopadu 2000, se konaly první krajské volby. A tak ještě ten den okamžikem ukončení hlasování ve 22.00 vznikl mandát prvních krajských zastupitelů, mezi nimi i 45 z Libereckého kraje. Z nich již nikdo krajským zastupitelem dnes není (nejdéle vydržel Miloš Tita do roku 2020) a drtivá většina dnes v politice aktivní není vůbec. Jen Jaroslav Zámečník je primátorem Liberce a Jaroslav Poláček místostarostou Hrádku nad Nisou.
Hejtmani se vystřídali celkem čtyři. Pavel Pavlík, Petr Skokan, Stanislav Eichler a Martin Půta.
Já sám jsem jako řadový krajský zastupitel naskočil do zastupitelského vlaku v roce 2012 a strávil jsem v něm tak těsně nadpoloviční většinu jeho existence.
autor: PV