Senátor Canov: Čtvrtstoletí krajů

12.11.2025 22:33 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozdělení země na kraje.

Senátor Canov: Čtvrtstoletí krajů
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Chrastavy Michael Canov (SLK)

Čtvrtstoletí krajů.

Dnes, přesně před 1/4 stoletím, v neděli 12. listopadu 2000, se konaly první krajské volby. A tak ještě ten den okamžikem ukončení hlasování ve 22.00 vznikl mandát prvních krajských zastupitelů, mezi nimi i 45 z Libereckého kraje. Z nich již nikdo krajským zastupitelem dnes není (nejdéle vydržel Miloš Tita do roku 2020) a drtivá většina dnes v politice aktivní není vůbec. Jen Jaroslav Zámečník je primátorem Liberce a Jaroslav Poláček místostarostou Hrádku nad Nisou.

Hejtmani se vystřídali celkem čtyři. Pavel Pavlík, Petr Skokan, Stanislav Eichler a Martin Půta.

Já sám jsem jako řadový krajský zastupitel naskočil do zastupitelského vlaku v roce 2012 a strávil jsem v něm tak těsně nadpoloviční většinu jeho existence.

Ing. Michael Canov

  • SLK
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pavel nadával na program Babišovy vlády. Toto se ozvalo
Toto čeká Trumpovy vojáky, pokud vtrhnou do Venezuely
Vladimír Ustyanovič: Policie České republiky děkuje
Zelenskyj obvinil počasí, že u Pokrovska nahrává Rusku

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Canov , kraje

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bylo lepší dělení na okresy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Česká koruna

Když se ukotví česká koruna v Ústavě, chápu to správně, že pak nikdy nebudeme moc přijmout Euro nebo že by se dalo platit Korunou i Eurem?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Canov: Čtvrtstoletí krajů

22:33 Senátor Canov: Čtvrtstoletí krajů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozdělení země na kraje.