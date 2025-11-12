Mekka letectví se otevírá: Češi míří do Dubaje s historicky největší expozicí a světovou premiérou

Podle Asociace leteckého a kosmického průmyslu (ALKP) se letos představí na národní expozici 17 českých firem, což je dosud nejvíce v historii účasti ČR na této akci. Hlavními taháky budou tři letadla: nový taktický cvičný proudový L-39 Skyfox, dopravní L 410 NG a ultralehký Shark Aero. „Dubaj se liší v tom, že Paříž je zaměřena více na subdodavatelské řetězce, Dubaj je zaměřená na finalisty,“ uvedl pro ČTK předseda ALKP a ředitel LOM Praha Jiří Protiva.
Letoun L-39 Skyfox se v Dubaji vůbec poprvé ukáže na mezinárodním veletrhu v kompletní vojenské konfiguraci. Výstroj bude instalována přímo na místě. Nová generace „liščí“ devětatřicítky tak naváže na tradici Albatrosů, ale s moderní avionikou a možností nesení zbraňových podvěsů či specializovaných kontejnerů.
Pro české podniky je Dubai Airshow hlavně místem, kde se setkávají nákupčí, armádní delegace i partneři z celého světa. Česko patří k nemnoha státům, které zvládají kompletní životní cyklus letadla – od jeho vývoje přes výrobu až po provoz a podporu. V posledních letech přitom přinesly domácím výrobcům i dodavatelům novou dynamiku: roste export, probíhají modernizační projekty a české firmy se zapojují do velkých mezinárodních programů.
V národním pavilonu se mají podle ALKP a MPO potkat Aero Vodochody, Aircraft Industries, Omnipol Group a další technologické firmy – od bezpilotních systémů přes avioniku až po kosmické aplikace. Na místě bude i velitel českých vzdušných sil Petr Čepelka.
autor: Karel Výborný