Mekka letectví se otevírá: Češi míří do Dubaje s historicky největší expozicí a světovou premiérou

12.11.2025 19:45 | Monitoring

Již za pár dní se otevřou brány jedné z nejvlivnějších leteckých přehlídek planety. V pondělí 17. listopadu startuje Dubai Airshow 2025 a do Dubaje míří i rekordně silná česká účast, kterou navíc okoření premiéra vojenské verze L-39 Skyfox. Přehlídka potrvá do 21. listopadu na letišti Dubai World Central a organizátoři slibují přes 1 500 vystavovatelů a více než 200 strojů na zemi i ve vzduchu.

Foto: Aero Vodochody
Popisek: Křest letadla Skyfox

Podle Asociace leteckého a kosmického průmyslu (ALKP) se letos představí na národní expozici 17 českých firem, což je dosud nejvíce v historii účasti ČR na této akci. Hlavními taháky budou tři letadla: nový taktický cvičný proudový L-39 Skyfox, dopravní L 410 NG a ultralehký Shark Aero. „Dubaj se liší v tom, že Paříž je zaměřena více na subdodavatelské řetězce, Dubaj je zaměřená na finalisty,“ uvedl pro ČTK předseda ALKP a ředitel LOM Praha Jiří Protiva.

Letoun L-39 Skyfox se v Dubaji vůbec poprvé ukáže na mezinárodním veletrhu v kompletní vojenské konfiguraci. Výstroj bude instalována přímo na místě. Nová generace „liščí“ devětatřicítky tak naváže na tradici Albatrosů, ale s moderní avionikou a možností nesení zbraňových podvěsů či specializovaných kontejnerů.

Druhou hvězdou české sestavy bude L 410 NG, vyráběný v Aircraft Industries v Kunovicích. Modernizovaná „čtyřistadesítka“ patří ke strojům, které si drží pověst spolehlivého regionálního „pracanta“. Zvládá krátké a nezpevněné dráhy a slouží jak v civilním, tak i ve státním sektoru.

Pro české podniky je Dubai Airshow hlavně místem, kde se setkávají nákupčí, armádní delegace i partneři z celého světa. Česko patří k nemnoha státům, které zvládají kompletní životní cyklus letadla – od jeho vývoje přes výrobu až po provoz a podporu. V posledních letech přitom přinesly domácím výrobcům i dodavatelům novou dynamiku: roste export, probíhají modernizační projekty a české firmy se zapojují do velkých mezinárodních programů.

V národním pavilonu se mají podle ALKP a MPO potkat Aero Vodochody, Aircraft Industries, Omnipol Group a další technologické firmy – od bezpilotních systémů přes avioniku až po kosmické aplikace. Na místě bude i velitel českých vzdušných sil Petr Čepelka.

Článek obsahuje štítky

Dubaj , Aero Vodochody , Skyfox

autor: Karel Výborný

