Prokšanová (KSČM): Zakázat „propagaci komunistického hnutí“? Krok k cenzuře a šikaně

13.11.2025 7:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chystané novele o zákazu propagace komunistického hnutí.

Nemusíte být komunisté, abyste viděli, že tohle je krok špatným směrem. Dnes se zakazují symboly a myšlenky, zítra to budou knihy, filmy, umělci — a příště třeba zakážou vás.

Odmítněte připravovanou novelu zákona, která má zakázat „propagaci komunistického hnutí“. Takový krok nemá nic společného s demokracií — je to krok k cenzuře a politické šikaně.

Zákon je napsán tak nejasně, že ani jeho předkladatelé neví, co vlastně bude zakázáno. Bude se trestat sdílení citátu Julia Fučíka? Promítání filmu o odbojářích? Nebo snad rudá hvězda na hrobech padlých vojáků, kteří osvobodili naši zemi?

Tento zákon je nebezpečný právě svou neurčitostí. Otevírá prostor pro svévoli a udavačství. Místo svobody slova přináší strach z vyjádření vlastního názoru. Místo podpory dialogu zakazuje a trestá. Namísto pochopení souvislostí přináší chaos a absurditu. A to není cesta správným směrem!

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
