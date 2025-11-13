Lavrov: Evropa kazí mírové snahy USA. Nebavíme se s ní

13.11.2025 7:37 | Zprávy

V době, kdy na Ukrajině nabobtnává největší korupční skandál z časů války, se k ruské agresi na Ukrajině vyjádřil i ruský ministr zahraničí Lavrov. Poslal vzkaz Američanům i Evropanům. Obvinil Evropany, že podkopávají rusko-americké snahy o nalezení mírového řešení na Ukrajině. Rusko bude připraveno obnovit kontakty s Evropou, „až toto rusofobní šílenství pomine,“ pravil Lavrov.

Lavrov: Evropa kazí mírové snahy USA. Nebavíme se s ní
Foto: MZV RF
Popisek: Sergej Lavrov, ministr zahraničí RF

Vláda v Kyjevě řeší největší korupční skandál za celou dobu, co se musí bránit rozsáhlé ruské invazi. V rámci vyšetřování byl odstaven ministr spravedlnosti a dříve ministr energetiky Herman Haluščenko. Korupční skandál se týká společnosti Energoatom a zakázek této firmy. Pokud někdo chtěl od tohoto ukrajinského energetického giganta zakázku, musel platit peníze navíc konkrétním lidem. O korupčním modelu informoval server Kyiv Independent s odvoláním na další zdroje, jako např. server Ukrajinská pravda.

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

2%
97%
1%
hlasovalo: 13640 lidí
„Údajným vůdcem skupiny je Timur Mindič, blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského a spolumajitel prezidentovy produkční společnosti Kvartal 95,“ napsal server, podle kterého „není jasné, zda a kdy soud zváží zatčení bývalého místopředsedy vlády Oleksije Černyšova, který je v této kauze rovněž obviněn“.

Mindič ze země uprchl. Státní zástupci také upozornili, že podle nahrávek NABU Národní protikorupční agentury Ukrajiny – Zelenskyj telefonoval Haluščenkovi poté, co se na něj obrátil Mindič. To má podle vyšetřovatelů ukazovat na velký politický vliv uprchlého podnikatele v nejvyšších ukrajinských kruzích.

Prezident Zelenskyj svůj podíl ve společnosti Kvartal 95 odevzdal partnerům, když se stal prezidentem.

Po vypuknutí skandálu prezident veřejně podpořil vyšetřovatele.

„A podporuji – podporujeme – každé vyšetřování prováděné orgány činnými v trestním řízení a protikorupčními úředníky. To je naprosto jasný a konzistentní postoj pro všechny. Žádné intriky. Je dobře, že kabinet ministrů Ukrajiny poskytne plnou podporu vyšetřování a všem procesním a soudním úkonům. Dojde k očistě a resetu vedení Energoatomu. Zadruhé – domnívám se, že ministr spravedlnosti a ministr energetiky nemohou zůstat ve svých funkcích. Je to mimo jiné otázka důvěry. Pokud existují obvinění, je třeba se jimi zabývat. Rozhodnutí o pozastavení funkce je rychlé. Co nejrychlejší. Požádal jsem premiérku Ukrajiny, aby zajistila, že tito ministři podají demisi. Žádám poslance, aby tyto demise podpořili. Od té chvíle musí vše probíhat v právním rámci,“ zdůraznil Zelenskyj.

Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová ve středu agentuře Reuters sdělila, že korupční skandál v energetice na Ukrajině je „extrémně nešťastný“ a že je důležité, aby ho Kyjev bral vážně.

Anketa

Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?

97%
2%
1%
hlasovalo: 6146 lidí
„Jednají velmi rázně. Pro korupci není prostor, zvláště teď. Myslím tím, že jde o peníze lidí, které by měly jít do první linie,“ řekla Kallasová na okraji setkání ministrů zahraničí skupiny G7 v Kanadě. „Myslím, že je velmi důležité, aby opravdu postupovali velmi rychle a brali to velmi vážně,“ dodala.

Ve stejné době se přihlásil o slovo ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který prohlásil, že Moskva doufá v to, že Američané „nebudou dál eskalovat konflikt“. Na vyjádření ruského ministra zahraničí anglicky mluvící čtenáře upozornila agentura Reuters s odvoláním na ruskou státní agenturu TASS.

Lavrov uvedl, že americký prezident Donald Trump se dlouhodobě zasazuje o dialog s Ruskem, snaží se plně pochopit ruský postoj k Ukrajině a „prokázal odhodlání najít udržitelné mírové řešení“.

„Spoléháme na zdravý rozum a na to, že ve Washingtonu zvítězí zachování tohoto postoje a že se zdrží akcí, které by mohly konflikt vyhrotit na novou úroveň,“ citovala Lavrova ruská státní tisková agentura TASS.

Lavrovovy komentáře byly původně součástí rozhovoru s italským deníkem Corriere della Sera. TASS uvedl, že italský deník rozhovor odmítl zveřejnit. Lavrov uvedl, že Trump uznal, že jedním z důvodů ruských akcí bylo rozšíření aliance NATO a rozmístění její infrastruktury blízko jeho hranic. „V podstatě před tím ruský prezident Vladimir Putin a Rusko varují posledních 20 let,“ citovala Lavrova.

Ve svých komentářích zveřejněných agenturou TASS Lavrov uvedl, že Evropa má v úmyslu podkopat snahy USA o nalezení mírového řešení. Evropa podle něj „sabotuje veškeré mírové úsilí a odmítá přímé kontakty s Moskvou. Zavádí nové sankce, které se jejich ekonomikám ještě více vracejí jako bumerang. Otevřeně se připravují na novou velkou evropskou válku proti Rusku.“ Rusko bude připraveno obnovit kontakty s Evropou, „až toto rusofobní šílenství pomine. Neexistuje jiný způsob, jak to popsat.“

Psali jsme:

Raketa Dana spojená s korupcí. Takto
Vidlák namočil „raketu Drábová“ do kauzy údajného podvodníka
Zelenskyj obvinil počasí, že u Pokrovska nahrává Rusku
Den veteránů. Neobešlo se to bez Ukrajiny

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/prosecutors-describe-major-influence-peddling-network-in-ukraines-biggest-graft-case-2/

https://www.reuters.com/world/americas/ukraine-corruption-scandal-extremely-unfortunate-eus-kallas-says-2025-11-12/

https://www.reuters.com/world/russias-lavrov-we-hope-washington-will-take-no-steps-escalate-ukraine-conflict-2025-11-13/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

korupce , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , Reuters , Lavrov , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Kyiv Independent

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dokážou podle vás Ukrajinci vyřešit korupční skandál spojený se společností Energoatom?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Česká koruna

Když se ukotví česká koruna v Ústavě, chápu to správně, že pak nikdy nebudeme moc přijmout Euro nebo že by se dalo platit Korunou i Eurem?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

To tu vládne prezident? Zle po setkání na Hradě

19:40 To tu vládne prezident? Zle po setkání na Hradě

Jednání Andreje Babiše s prezidentem Petrem Pavlem o programovém prohlášení vlády vyvolalo ostré rea…