Vláda v Kyjevě řeší největší korupční skandál za celou dobu, co se musí bránit rozsáhlé ruské invazi. V rámci vyšetřování byl odstaven ministr spravedlnosti a dříve ministr energetiky Herman Haluščenko. Korupční skandál se týká společnosti Energoatom a zakázek této firmy. Pokud někdo chtěl od tohoto ukrajinského energetického giganta zakázku, musel platit peníze navíc konkrétním lidem. O korupčním modelu informoval server Kyiv Independent s odvoláním na další zdroje, jako např. server Ukrajinská pravda.
Mindič ze země uprchl. Státní zástupci také upozornili, že podle nahrávek NABU Národní protikorupční agentury Ukrajiny – Zelenskyj telefonoval Haluščenkovi poté, co se na něj obrátil Mindič. To má podle vyšetřovatelů ukazovat na velký politický vliv uprchlého podnikatele v nejvyšších ukrajinských kruzích.
Prezident Zelenskyj svůj podíl ve společnosti Kvartal 95 odevzdal partnerům, když se stal prezidentem.
Po vypuknutí skandálu prezident veřejně podpořil vyšetřovatele.
„A podporuji – podporujeme – každé vyšetřování prováděné orgány činnými v trestním řízení a protikorupčními úředníky. To je naprosto jasný a konzistentní postoj pro všechny. Žádné intriky. Je dobře, že kabinet ministrů Ukrajiny poskytne plnou podporu vyšetřování a všem procesním a soudním úkonům. Dojde k očistě a resetu vedení Energoatomu. Zadruhé – domnívám se, že ministr spravedlnosti a ministr energetiky nemohou zůstat ve svých funkcích. Je to mimo jiné otázka důvěry. Pokud existují obvinění, je třeba se jimi zabývat. Rozhodnutí o pozastavení funkce je rychlé. Co nejrychlejší. Požádal jsem premiérku Ukrajiny, aby zajistila, že tito ministři podají demisi. Žádám poslance, aby tyto demise podpořili. Od té chvíle musí vše probíhat v právním rámci,“ zdůraznil Zelenskyj.
Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová ve středu agentuře Reuters sdělila, že korupční skandál v energetice na Ukrajině je „extrémně nešťastný“ a že je důležité, aby ho Kyjev bral vážně.
Ve stejné době se přihlásil o slovo ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který prohlásil, že Moskva doufá v to, že Američané „nebudou dál eskalovat konflikt“. Na vyjádření ruského ministra zahraničí anglicky mluvící čtenáře upozornila agentura Reuters s odvoláním na ruskou státní agenturu TASS.
Lavrov uvedl, že americký prezident Donald Trump se dlouhodobě zasazuje o dialog s Ruskem, snaží se plně pochopit ruský postoj k Ukrajině a „prokázal odhodlání najít udržitelné mírové řešení“.
„Spoléháme na zdravý rozum a na to, že ve Washingtonu zvítězí zachování tohoto postoje a že se zdrží akcí, které by mohly konflikt vyhrotit na novou úroveň,“ citovala Lavrova ruská státní tisková agentura TASS.
Lavrovovy komentáře byly původně součástí rozhovoru s italským deníkem Corriere della Sera. TASS uvedl, že italský deník rozhovor odmítl zveřejnit. Lavrov uvedl, že Trump uznal, že jedním z důvodů ruských akcí bylo rozšíření aliance NATO a rozmístění její infrastruktury blízko jeho hranic. „V podstatě před tím ruský prezident Vladimir Putin a Rusko varují posledních 20 let,“ citovala Lavrova.
Ve svých komentářích zveřejněných agenturou TASS Lavrov uvedl, že Evropa má v úmyslu podkopat snahy USA o nalezení mírového řešení. Evropa podle něj „sabotuje veškeré mírové úsilí a odmítá přímé kontakty s Moskvou. Zavádí nové sankce, které se jejich ekonomikám ještě více vracejí jako bumerang. Otevřeně se připravují na novou velkou evropskou válku proti Rusku.“ Rusko bude připraveno obnovit kontakty s Evropou, „až toto rusofobní šílenství pomine. Neexistuje jiný způsob, jak to popsat.“
