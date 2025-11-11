Celní správa: Odhalení dalších nelegálních heren na Ústecku a Liberecku

Význam nelegální herna značí provozování a umožňování hraní na výherních automatech bez příslušného povolení. Provozování heren a kasin podléhá přísnému dozoru a provozovatelé musí plnit podmínky uložené zákonem o hazardních hrách, což zjevně odmítají respektovat.
Příslušníci Celního úřadu v Liberci navštívili hned dva takto nelegálně provozované podniky, a to jeden na Děčínsku a druhý na Jablonecku. V provozovnách se nacházelo celkem dvanáct technických herních zařízení a více než 23 tisíc korun v hotovosti.
Při kontrolách se celníci v těchto prostorech setkávají také s osobami, které tam mají ze zákona zakázaný přístup, ať už to jsou osoby mladší 18 let, nebo osoby zapsané v registru vyloučených osob. V registru může být osoba zapsaná buď ze své vlastní vůle, nebo z důvodu probíhající exekuce, insolvence, neplacení výživného či pobírání dávek v hmotné nouzi.
Kontroly v oblasti hazardu se staly jednou z hlavních priorit celní správy, a to zejména kvůli ochraně společnosti. Lidé navštěvující nelegální herny riskují zejména dluhové problémy. Do legálních provozoven by ve většině případů nebyli vpuštěni kvůli přísným podmínkám.
Za provozování nelegální herny hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun a zákaz činnosti až na dva roky. V loňském roce příslušníci Celního úřadu v Liberci vyčíslili pokuty za porušení zákona o hazardních hrách v celkové výši 13 215 000 Kč.
autor: Tisková zpráva