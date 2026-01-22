Černochová (ODS): Rajchlova misogynie nemá v politice místo. Šíří nenávist

22.01.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rétorice Jindřicha Rajchla (PRO).

Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová

Jindřich Rajchl má na ženy jedinečný talent – buď je obsazuje do rolí filmů pro dospělé, nebo je ve veřejném prostoru věší, v lepším případě uráží - či nepřetržitě staví do rolí nepřátel.

Možná by se měl konečně smířit s tím, že ženy v politice nebudou hrát roli podle jeho perverzního scénáře, ale svou vlastní. Jeho misogynie nemá v politice místo a ten, kdo chce posílat takto ženy na frontu, by se měl spíš zamyslet nad sebou, podívat se do zrcadla a hlavně přestat šířit nenávist!

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • poslankyně
Psali jsme:

Ministr Havlíček: Je velmi pravděpodobné, že půjčku Ukrajina nezaplatí
Topolánka děsí průzkum. Tak štve proti důchodcům
„Vidíte, stejně prohráli.“ Od Holce přišel kopanec
Německo v troskách. Zničeno médii, politiky i Západem

