Černochová (ODS): Rajchlova misogynie nemá v politice místo. Šíří nenávist

Jindřich Rajchl má na ženy jedinečný talent – buď je obsazuje do rolí filmů pro dospělé, nebo je ve veřejném prostoru věší, v lepším případě uráží - či nepřetržitě staví do rolí nepřátel.
Možná by se měl konečně smířit s tím, že ženy v politice nebudou hrát roli podle jeho perverzního scénáře, ale svou vlastní. Jeho misogynie nemá v politice místo a ten, kdo chce posílat takto ženy na frontu, by se měl spíš zamyslet nad sebou, podívat se do zrcadla a hlavně přestat šířit nenávist!
