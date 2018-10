Červíček (ODS): Neměl jsem potřebu opět klepat kladívky

Před pár dny se opět slavnostně zahajovala stavba dalšího úseku D11 ze Smiřic do Jaroměře. Tato skutečnost mě určitě těší, ale neměl jsem nezbytný pocit opět klepat kladívky. Přišlo mi smysluplnější setkání se zástupci spolku, kteří se zajímají o problematiku obchvatu Náchoda. Poslali mi dopis, na který jsem sice mohl jednoduše odpovědět, ale raději si vyslechnu argumenty i myšlenky, a případně nabídnu ty své, osobně. Setkání však nečekaně předcházelo ještě jedno - spletl jsem si v kavárně, kde jsme se měli setkat stůl a velmi příjemně jsem si popovídal s Náchoďáky, kteří se tam pravidelně v tuto dobu scházejí každý den již dvacet let. Poznání, že sedím u jiného stolu bylo úsměvné, ale nakonec jsme si u obou stolů povídali věcně a pro mne to bylo velmi inspirativní. Oběma skupinám jsem slíbil, že v tom budeme někdy pokračovat.

Brig.gen.v.v., Mgr. Martin Červíček ODS



1. vicehejtman

autor: PV