Hoffmannová (Piráti): Vládo, šetřit na dětech není odpovědná politika

Spolky dětí a mládeže každý týden pracují s desítkami tisíc dětí.
Učí je spolupracovat, nést odpovědnost, překonávat překážky a budovat vztahy v reálném světě.
A vláda jim chce v rozpočtu vzít 50 milionů korun.
V praxi to znamená jediné: vyšší ceny pro rodiče, méně dostupné kroužky a ohrožení táborů i kluboven.
Přitom právě tyto spolky pomáhají předcházet sociálním problémům, závislostem i kriminalitě.
Každá koruna investovaná do práce s dětmi se státu vrací mnohonásobně.
Šetřit na dětech není odpovědná politika.
Proto budu prosazovat navýšení této podpory.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.