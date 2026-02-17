Hoffmannová (Piráti): Vládo, šetřit na dětech není odpovědná politika

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výdajům na děti.

Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Spolky dětí a mládeže každý týden pracují s desítkami tisíc dětí.

Učí je spolupracovat, nést odpovědnost, překonávat překážky a budovat vztahy v reálném světě.

A vláda jim chce v rozpočtu vzít 50 milionů korun.

V praxi to znamená jediné: vyšší ceny pro rodiče, méně dostupné kroužky a ohrožení táborů i kluboven.

Přitom právě tyto spolky pomáhají předcházet sociálním problémům, závislostem i kriminalitě.

Každá koruna investovaná do práce s dětmi se státu vrací mnohonásobně.

Šetřit na dětech není odpovědná politika.

Proto budu prosazovat navýšení této podpory.

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
